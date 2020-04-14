İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölüm sayısı daha yüksek olabilir

Büyük Britanya’da Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının açıklanana resmi sayılardan yüzde 15 daha fazla olabileceği belirtildi.

Ulusal İstatistik Dairesi (ONS), İngiltere ve Galler’de 3 Nisan’a kadar Koronavirüs nedeniyle 6 bin 235 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ONS uzmanlarından Nick Stripe, bu sayının Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) açıkladığı sayıdan yüzde 15 daha fazla olduğuna dikkat çekti.

NHS’nin verileri sadece hastanelerdeki ölüm vakalarını kapsıyor, bakımevi ve huzurevlerin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenler kayıtlara geçmiyor.