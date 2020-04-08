İngiltere’de koronavirüs nedeniyle 1 günde 828 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgının acı bilançosu artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı günlük bldirisinde yüzlerce kişinin daha salgın sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

SkyNews’te yer alan habere göre İngiltere’de salgın sebebiyle 1 günde 828 kişi yaşamını yitirerek toplam sayı 6 bin 483’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin yaş aralışığının 22 ile 103 arasında olduğu belirtilirken, yaş aralığı 35 ile 96 olan 46 kişinin daha önce farklı sağlık sorunlarının olmadığına dikkat çekildi.

En fazla vefat eden kişi 201 ile Londra’da olurken, 171 kişi ile Midlands ikinci sırada yer aldı.