Güzelyurt’un ‘Yaşar Usta’sı koronavirüs nedeniyle İngiltere’de hayatını kaybetti

Güzelyurt’un eski esnaflarından olan ve “Yaşar Usta” olarak tanınan Yaşar Cevahir yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs’ın Güzelyurt bölgesinin sevilen esnafı Yaşar Cevahir, Londra’da Covid-19’a karşı bir haftadır vermiş olduğu mücadeleyi kaybederek vefat etti.

Güzelyurt’un eski esnaflarından dönerci “Yaşar Usta” Londra’da yakalandığı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yardımsever kimliği ile Güzelyurt’un sevilen esnaflarından olan Yaşar Cevahir’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler’in sayısı ise 37’ye yükseldi.