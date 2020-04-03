Gıda toptancısı AtoZ Catering evlerinden çıkamayanlar için teslimat hizmeti vermeye başladı

KORONAVİRÜS salgını sebebiyle İngiliz hükümetinin aldığı kısmi sokağa çıkma yasağının ardından pek çok kişi evlerinden çıkamaz oldu.

Son haftalarda İngiltere’de yaşanan panik sonucu pek çok kişi marketler ve gıda toptancılarına adeta hücum ederek, rafları boşalttı. Bunun sonucunda ise pek çok market çalışma saatlerini kısıp, mağazalarına belli sayıda müşteri almaya ve belli ürünlerde her müşteriye aynı üründen en fazla iki adet satma kararı aldı.

Hal böyle olunca özellikle yardıma ihtiyacı olanlar ve yaşlı insanlar için süreci biraz daha zorlaştıran karar karşın, toplumumuz tarafından yakından tanınan gıda toptancısı AtoZ Catering, güzel bir karar aldı.

Firma yönetimi evlerinden çıkamayanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için teslimat hizmeti vermeye başladığını duyurdu.

Firma yaptığı açıklamada:

“Eğer evlerinizden çıkamıyor ve gıda gibi zaruri ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsanız, AtoZ Catering olarak size yardım edebiliriz. En az 40 poundluk alışveriş yapmak koşuluyla ihtiyaçlarınızı kapınıza kadar getiriyoruz.”

Üye olmanıza gerek kalmadan Londra içi veya Londra dışındaki ev adreslerine tesliat hizmeti başlatan AtoZ Catering, ayrıca müşterilerine bu süreçte fiyatlarını artırmadıklarına dair güvence ve garanti veriyor ve zor durumda olanlara yardım etmek için el uzatıyor.

EKSTRA TEMİZLİK EKSTRA HİJYEN

AtoZ Catering virüs salgını sebebiyle temizlik ve hijyen kriterlerini en üst seviyeye çıkardı. Firma hem depo alanlarını, hem ofislerini, hem de ürün tesliminde kullanılan araçlarını sağlık departmanının ön gördüğü koşullarda temizleterek gelen siparişleri en temiz ve hijyenik bir şekilde müşterilerine ulaştırıyor.

CEP TELEFONU UYGULAMASINI YÜKLEYİN

AtoZ Catering müşterilerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde sipariş vermesini sağlamak için oldukça kullanışlı cep telefonu uygulamalarına sahip. iPhone’lar ve Samsung gibi Android işletim sistemine sahip telefonlar için özel üretilen uygulamaları, telefonlarınıza uygun olarak App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

FİYAT, KALİTE VE HİZMETTE GÜVENİLİRLİK

AtoZ Catering, tek kullanımlık ürünler ve temizlik malzemeleri ile birlikte çok çeşitli kaliteli dondurulmuş, soğutulmuş, bakkaliye ve içecek ürünleri sunmaktadır. Uzun yıllara dayanan operasyonel deneyimi ile kaliteli ve fiyat odaklı hizmet sunan firma binlerce gıda işletmesinin güvenini kazandı.

SOĞUTMALI ARAÇLARLA TESLİMAT

Yaklaşık 50 adet soğutmalı teslimat aracına sahip olan firma, gelen siparişleri en hızlı ve en taze şekilde müşterilerine ulaştırıyor. Londra içi veya dışı fark etmeden pek çok adrese ürün teslimatı yapıyor.

RAKİPSİZ FİYAT VE KALİTE

AtoZ Catering tek noktadan alışveriş yaklaşımı ile müşterilerine günümüzün kredi krizi ortamında uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır. Rakipsiz fiyatları ve aylık özel promosyonlarıyla birlikte müşterilerine pek çok kazanç fırsatları sunuyor.

BİR BAŞARI HİKAYESİ

İlk olarak Leyton’da hizmet vermeye başlayan AtoZ Catering, Ağustos 1999’da kuruldu. Şimdi ise sektördeki en hızlı büyüyen gıda dağıtım şirketlerinden biri haline geldi. Başarısı ve büyümesi, Ekim 2008’de Kuzey Londra’nın Hornsey bölgesindeki, yeni 9 bin adet palet depolama kapasitesine sahip bir tesise taşınmasıyla da devam ediyor.

AtoZ Catering, on milyonlarca poundluk cirosu ve 100’den fazla çalışanı ile bugün ciddi bir şirket haline geldi.

Firma bu başarısını şöyle özetliyor:

“Müşterilerimiz her zaman önce gelir ve geniş bir yelpazede yüksek kaliteli ürünlerle rekabetçi fiyatlarla mükemmel bir hizmet seviyesi sunarak ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

Modern sıcaklık kontrollü araç filomuz ile Londra içi ve dışına teslimat yapıyor ve ulaşım ağımızı genişletiyoruz. Tam bir gıda hizmeti şirketi olarak, bayatlayabilecek malların depolanması ile ilgili sorunları olan müşterilerimize M25 içinde her iş günü garantili ertesi gün teslimat hizmeti sunuyoruz.

Genç bir profesyonel şirket olarak çalışanlarımız, yüksek müşteri hizmetleri seviyemizi iyileştirmek için yeni ve hevesli bir yaklaşıma sahip.

Kendini işine adamış ekiplerimiz, gereksinimlerini daha iyi anlamak için çeşitli müşterilerimizle düzenli olarak iletişim halindeler; daha sağlıklı ve dengeli bir diyet için artan talepleri karşılamak üzere yeni ürünler tedarik etmemizi sağladı ve bu da tam bir yemek servisi deneyimi geliştirmemize yardımcı oldu.

Kişisel hizmet ve müşterilerimizin gereksinimleri hakkında bilgi, AtoZ Catering’i (Hızlı Tüketim Ürünleri) FMCG sektörünün en saygın ve başarılı tedarikçilerinden biri olarak konumlandırmıştır. Müthiş bir başarı elde ettik ve rakipsiz hizmet ve malları rekabetçi fiyatlarla sunmak için istenen bir statüye sahibiz. Mükemmel müşteri hizmetlerimiz, hesabınızın / sözleşmenizin tüm yönlerine uyan özel bir iletişim noktası tahsis ederek elde edilir. Aynı Hizmet ve Başarının tadını çıkarmanızı istiyoruz.”

HEMEN SİPARİŞ VERİN

En az 40 poundluk sipariş koşulu ile kapıya teslim şeklinde yapılacak olan hizmet hakkında detaylı bilgi için 020 8342 5000 numaralı telefonu arayabilir ya da www.atoz-catering.co.uk internet sitesini ziyaret edebilirisiniz.