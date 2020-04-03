Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet: Üçüncü uçak seferine ihtiyaç var

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Başkanı Ertuğrul Mehmet, koroanvirüs salgını nedeniyle İngiltere’de çok sayıda KKTC vatandaşının mahsur kaldığına dikkat çekerek, üçüncü ek uçak seferi düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Başkanı Ertuğrul Mehmet, İngiltere’den KKTC’ye dönmek isteyen çok sayıda vatandaş olduğunu, bunların hepsine yetişemediklerini, dolayısıyla üçüncü bir sefere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

BRT’de yayınlanan Özel Yayın’a bağlanan Ertuğrul Mehmet, “İngiltere’de mahsur kalan çok sayıda vatandaşımız var” diyerek, öğrenci uçaklarının kalkacağını duydukları zaman kendilerine gelen vatandaşlar olduğundan söz etti.

Dernek olarak, tüm bunlara yetişemediklerini belirten Mehmet, “İnşallah KKTC’den ek uçak talebi gelir. İngiltere’den KKTC’ye dönmek isteyen çok sayıda vatandaşımız var” dedi.