İngiltere’de yaşayan Pazarcıklı Ali Nurdağı’nın da salgın sebebiyle vefat ettiği açıklandı

Koronavirüs salgını her geçen gün daha fazla can alıyor. Salgın sebebiyle İngiltere’de yaşayan toplum üyelerimizden de pek çok canımızı aramızdan kopardı.

Son yapılan açıklamaya göre Londra’da yaşayan Pazarcıklı Ali Nurdağı’nın da Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle duymuş olduk.

Nurdağı’nın vefat haberini Pazarcıklılar Derneği duyurdu.

Paz-Der tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İngiltere‘yide etkisi altına alan korona virüs can almaya devam ediyor. Bugünde Pazarcık Pulyanlı köyünde Üyelerimizden Ali Nurdağı (Oli sayde) canımızı kaybettik. Ailesine sabır diliyoruz. Devr-i daim, ışıklar yoldaşı olsun.”

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.