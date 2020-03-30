İngiltere`de yaşayan Zonguldaklı Serkan Aydın da Koronavirüs sebebi ile vefat etti

7 hours önce
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İngiltere`de yaşayan Zonguldak’ın Serkan Aydın da, Koronavirüs sebebi ile vefat etti.

Aslen Çatalağzı bölgesinden olan Serkan Aydın, maden emeklisi Nurrettin Aydın ve Halise Aydın`ın İngiltere`de yaşayan oğulları Serkan Aydın da ölümcül salgın sebebiyle yaşamını yitirdi.

40`lı yaşlarında olan Serkan Aydın’ın, 2000`li yıllardan itibaren bir İngiliz vatandaşı ile evlenip aile birleşimiyle İngiltere’de yaşadığı öğrenildi.

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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