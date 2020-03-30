İngiltere`de yaşayan Zonguldaklı Serkan Aydın da Koronavirüs sebebi ile vefat etti

\r\n\r\n\u0130ngiltere`de ya\u015fayan Zonguldak'\u0131n Serkan Ayd\u0131n da, Koronavir\u00fcs sebebi ile vefat etti.\r\n\r\nAslen \u00c7atala\u011fz\u0131 b\u00f6lgesinden olan Serkan Ayd\u0131n, maden emeklisi Nurrettin Ayd\u0131n ve Halise Ayd\u0131n`\u0131n \u0130ngiltere`de ya\u015fayan o\u011fullar\u0131 Serkan Ayd\u0131n da \u00f6l\u00fcmc\u00fcl salg\u0131n sebebiyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\n40`l\u0131 ya\u015flar\u0131nda olan Serkan Ayd\u0131n'\u0131n, 2000`li y\u0131llardan itibaren bir \u0130ngiliz vatanda\u015f\u0131 ile evlenip aile birle\u015fimiyle \u0130ngiltere'de ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nMerhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.