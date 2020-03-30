İngiliz profesör: Koronavirüs uzaydan geldi

\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131nda doktorlar Koronavir\u00fcs hastalar\u0131na \u00e7are bulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, bilim adamlar\u0131 da koronavir\u00fcs\u00fcn nedenini bulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. En \u00e7arp\u0131c\u0131 iddia ise \u0130ngiltere'den geldi.kluy\u0131ld\u0131zlar ve g\u00f6kta\u015flar\u0131 \u00fczerinde ta\u015f\u0131nan alanda bulundu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nYeni koronavir\u00fcs\u00fcn ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n nedeni olarak da, ge\u00e7en sonbahar \u00c7in'de kaydedilen bir g\u00f6kta\u015f\u0131 \u00e7arpmas\u0131n\u0131n sonucu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nBuckingham Astrobiyoloji Merkezi'nden\u00a0Profes\u00f6r Chandra Wickramasinghe\u00a0\u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n\u201cYeni bir koronavir\u00fcs\u00fcn ani salg\u0131lanmas\u0131n\u0131n uzay ba\u011flant\u0131s\u0131 olmas\u0131 muhtemeldir. Vir\u00fcs\u00fcn \u00c7in'den ba\u015flamas\u0131 ve burada \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc g\u00f6r\u00fclmesi bunun kan\u0131t\u0131. Bunun, meteorun i\u00e7inde hayatta kalan enfektif 2019-nCoV vir\u00fcs par\u00e7ac\u0131klar\u0131n\u0131n bir monok\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn i\u00e7ine g\u00f6m\u00fclm\u00fc\u015f olabilece\u011fini, b\u00f6ylece y\u00fczlerce trilyonlarca enfektif viral partik\u00fcl\u00fcn daha sonra ince karbonlu toz \u015feklinde g\u00f6m\u00fcl\u00fc olarak serbest b\u0131rak\u0131lma ihtimalini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Enfeksiyonel ajanlar\u0131n uzayda yayg\u0131n oldu\u011funa, kuyrukluy\u0131ld\u0131zlara ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131na ve D\u00fcnya'ya d\u00fc\u015febilece\u011fine inan\u0131yoruz."