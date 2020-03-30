İngiliz profesör: Koronavirüs uzaydan geldi

Dünyanın dört bir yanında doktorlar Koronavirüs hastalarına çare bulmaya çalışırken, bilim adamları da koronavirüsün nedenini bulmaya çalışıyor. En çarpıcı iddia ise İngiltere’den geldi.kluyıldızlar ve göktaşları üzerinde taşınan alanda bulunduğu düşünülüyor.

Yeni koronavirüsün ortaya çıkmasının nedeni olarak da, geçen sonbahar Çin’de kaydedilen bir göktaşı çarpmasının sonucu görülüyor.

Buckingham Astrobiyoloji Merkezi’nden Profesör Chandra Wickramasinghe şunları söyledi:

“Yeni bir koronavirüsün ani salgılanmasının uzay bağlantısı olması muhtemeldir. Virüsün Çin’den başlaması ve burada çok güçlü görülmesi bunun kanıtı. Bunun, meteorun içinde hayatta kalan enfektif 2019-nCoV virüs parçacıklarının bir monokültürünün içine gömülmüş olabileceğini, böylece yüzlerce trilyonlarca enfektif viral partikülün daha sonra ince karbonlu toz şeklinde gömülü olarak serbest bırakılma ihtimalini düşünüyoruz. Enfeksiyonel ajanların uzayda yaygın olduğuna, kuyrukluyıldızlara taşındığına ve Dünya’ya düşebileceğine inanıyoruz.”