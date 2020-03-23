Londra’da yaşayan 91 yaşındaki toplum üyemiz koronavirüsü yendi

Koronavirüs salgını her geçen gün yayılırken Londra’da yaşayan Elbistan Kistikli 91 yaşındaki İbrahim Özalp, yakalandığı koranavirüsü yendi. Sağlık durumu iyi olan Özalp tedbir amaçlı olarak 2 hafta daha karantinada tutulacak.

Telgraf’tan Hikmet Erden’in haberine göre yaklaşık 10 gün önce hastaneye yatırılan İbrahim Özalp, koronavirüs teşhisi konduktan sonra tedavi edilerek, salgın hastalığı yendi.

Koronavirüs salgınında özellikle 60 yaş üzerindekiler ölüm riski en yüksek düzeyde iken, Londra’da 91 yaşındaki İbrahim Özalp adlı Kürdistanlı koranavirüsü atlattı. Yaklaşık 10 gün önce kalp sıkışması nedeniyle hastaneye kaldırılan Özalp, doktorların ‘koronavirüs’ teşhisi ile Homerton Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanedeki Karantina odaların da tedavi altına alınan Özalp, 1927 doğumlu olmasına rağmen vücut direnci ile virüs ile baş edebildi. Halen hastanede olan ve yarına kadar doktorların taburcu ederek evde karantinaya alınmasını istenen İbrahim Özalp’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÖNEMLİ

Telgraf’a konuşan İbrahim Özalp’in oğlu Behzat Özalp, babasının solunum yollarının iyi olmasının hastalığı yenmesinde etkili olduğunu ifade ederek, “Aslında kalp krizi şüphesiyle hastaneye gittik. Ancak testler de koronavirüs tespit edildi ve hemen tedavi altına alındı. Şu anda durumu gayet iyi. Doktorlar virüsü yendiğini ancak tedbir amaçlı olarak hastanede bir gün daha tutabilirler. Taburcu olduktan sonra 14 gün boyunca evde karantina altına alınacak. Çünkü hala hem kendi açısından hem de başkalarına bulaşmaması açısından karantina da kalacak” dedi.

Özalp, doktorların bağışıklık sisteminin güçlü olduğu insanlar da hastalığın yenilebildiğini ifade ederek, herkesin doktorların tavsiyesine uymasını istedi.