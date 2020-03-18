İngiltere’de Koronavirüs sebebiyle bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

21 hours önce
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Hayri Ergönül – Fotoğraf: Facebook

Koronavirüs salgını sebebiyle hem vakalar hem de hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Dün bir Kıbrıslı Türk’ün Güney Londra’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğinin duyurulmasının ardından büyük bir üzüntü yaşayan İngiltere’deki Türkçe konuşan toplum, bugün gelen ikinci acı haberle sarsıldı.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi eşrafından Hayri Ergönül’ün de yakalandığı Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Geçen Perşembe günü North Middlesex Hastanesinde tedavi altına alınan Ergönül’ün eşinin de Koronavirüs salgınına yakalandığı fakat hastanedetedavi edilerek iyileştiği öğrenildi.

Hayri Ergönül’ün uyutularak tedavi edildiği ve virüs sebebiyle zatüre geçirdiği için yaşamını yitirdiği de öğrenilen bilgiler arasında.

55 yaşındaki Hayri Ergönül’ün vefatı salgın sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan ilk Türk vatandaşının ölümü olarak kayıtlara geçti.

Londra Gazete olarak hayatını kaybeden toplum üyelerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar dileriz.

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