İngiltere’de mahsur kalan KKTC vatandaşları için Konsey devreye girdi

İngiltere’de her geçen gün artan Koronavirüs vakalarının ardından bu sabah itibarıyla Türkiye’ye de uçuşların durmasıyla pek çok kişi ülkede mahsur kaldı.

Geçen hafta üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklandığını duyuran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi, dünya çapında artan virüs vakalarına karşı Ada’da yaşan halkı korumak için Türkiye hariç 72 diğer ülkeden gelecek olan vatandaşların 14 gün boyunca karantinada tutulacağını açıklamıştı.

Son gelişmelerin ardından İngiltere’ye gelen fakat KKTC’ye dönemeyip mahsur kalanlar için İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Federasyonu – Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet’ten ümit veren bir açıklama geldi.

Mehmet, yazılı olarak yaptığı açıklamada mahsur kalanların KKTC’ye dönmesi için girişimlere başladıklarını duyurdu:

“Halkımızın Dikkatine,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden İngiltere’ye gelen ancak, Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine dönemeyen ve özel nedenlerden dolayı dönmek mecburiyetinde olan vatandaşlarımızın dönüşlerini yapmaları için Konsey bir girişimde bulunacaktır.

Bu durumda olan vatandaşlarımızın en kısa zamanda aşağıdaki telefon numarasını arayarak kayıtlarını yaptırmalarını rica ediyoruz.

07496 267 033

Saygılarımla”