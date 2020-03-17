Londra’da 6 ay arayla cinayete kurban giden Türk kuzenlerin dosyası yeniden açılıyor

Cinayet dedektifleri 6 ay arayla öldürülen Türk kuzenlerin katillerini bulabilmek için toplumdan yardım istedi.

23 Ağustos 2017’de Enfiled’de uğradığı silahlı saldırı sonucu 54 yaşındaki Cafer Aslan, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Westminster Road üzerinde gerçekleşen cinayetin üstünden 6 ay geçmişken, Aslan’ın kuzeninin saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

Henüz 41 yaşındaki Bülent Kabala, 12 Şubat 2018 tarihinde Barnet’te uğradığı saldırıda kurşunların hedefi olmuş ve hayatını kaybetmişti.

Türkçe konuşan toplum üyesi iki kuzen cinayetlerden önce Enfield’de yaşıyordu.

Kabala’nın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Dedektif Başmüfettiş Noel McHugh, “Bu davalardaki silahlı kişiler aynı olmasa da, Bülent’in kardeşi İlhan Kabala’nın 2014 yılında Türkiye’deki bir gece kulübünün dışında öldürülmesi ve cinayetlerin birkaç yıl aradan sonra gerçekleşmesi tesadüf olamaz.

Soruşturmamıza yeniden ağırlık verildi ve sadece bu hafta Bülent’in ölümü ile ilgili iki önemli röportaj gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Kabala’nın ailesi ve eşi Sevinç Kabala cinayetin kim tarafından işlendiği konusunda bazı toplum üyelerimizin bilgi sahibi olduklarına inandıklarını dile getirerek, söz konusu kişilerin polise ifade vermeleri halinde cinayet soruşturmasının çözülebileceğini savunuyorlar.

Aslan ve Kabala cinayetlerinde tanık olarak ifade verecek olan kişilere 20 bin pound değerinde para hediyesi verileceğini de belirten polis, en ufak bilginin dahi cinayetleri aydınlatacak en önemli ipucu olabileceğini ifade etti.

Cafer Aslan cinayeti hakkında bilgi sahibi olanların 0208 345 3985 numaralı telefonu, Bülent Kabala cinayeti hakkında bilgi sahibi olanların ise 0208 785 8099 numaralı telefonları arayarak bilgi vermesi talep edildi.