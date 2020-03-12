Cambridge’de yaşayan bir Türk vatandaşında Koronavirüs görüldü iddiası

İngiltere’de 590 kişide görülen Koronavirüs’ün Cambridge’de yaşayan bir toplum üyemizde de görüldüğü iddia edildi.

İngiltere’de her geçen gün artan Koronavirüs vaka sayısı ve paniği halkı endişelendirmeye devam ediyor. Dün internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımız paylaştığımız Koronavirüs haberlerinden birine yorum yapan R.U. isimli takipçimiz, Cambridge’de yaşayan dayısına 11 Mart Çarşamba günü Koronavirüs teşhisi konulduğunu yazdı.

68 yaşındaki yaşlı adamın yaklaşık 3 haftadır soğuk algınlığına benzer bir halde hasta olduğunu belirten R.U., dayısı ile en son 10 gün önce görüştüğünü ve doktora gitmesi için onu ikna etmeye çalıştıklarını yazdı.

Geçen Pazartesi günü yaşlı adamın sağlık durumunun ağırlaştığını ve doktora götürüldüğünü belirten R.U., yapılan testler sonucu dayısında Koronavirüs görüldüğünü ve diğer aile üyelerinin ise tedbir amaçlı kontrol altına alınarak, testlerden geçirildiğini ifade etti.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 590’A ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ülke genelinde görülen koronavirüs vaka sayısının 590’a ulaştığı duyuruldu.

Dün itibarıyla 456 kişide görülen koronavirüs bugün açıklanan test sonuçlarına göre 134 kişide daha görüldü.

Birleşik Krallık’ta ilk olarak 31 Ocak Cuma günü 2 kişide görülen salgın hastalık sebebiyle şu ana kadar 29 bin 764 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Bugün yapılan son açıklamada yapılan testler sonucunda 29 bin 174 kişide virüse rastlanmazken, toplam 590 kişide virüs görüldüğü ve şuana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

BBC’de yer alan bir habere göre ise virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 10′ yükseldiği iddia edildi.

Haberde hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri açıklanmazken, söz konusu kişilerin farklı sağlık sorunlarının da olduğu belirtilerek, 89 yaşındaki bir kişinin Londra’daki Charing Cross Hastanesinde, 60’lı yaşlarındaki bir kadının ise Romford’daki Queen’s Hastanesinde yaşamlarını yitirdikleri yazıldı.

Öte yandan haberde Birleşik Krallık’taki koronavirüs vaka sayısı 596 olduğu iddia edilerek, 491’inin İngiltere’de, 60’ının İskoçya’da, 25’inin Galler’de, 20’sininse Kuzey İrlanda’da olduğu öne sürüldü.

KUZEY İRLANDA’DA OKULLAR TATİL

Bugün öğle saatlerinde yapılan bir açıklamaya göre Kuzey İrlanda’nın tamamında ilkokullar ve kolejlerin kapatıldığı duyuruldu.

İngiltere ve Birleşik Krallık’a bağlı diğer ülkelerde eğitime ara verilmemesi başta öğrenci velileri olmak üzere toplumun pek çok kesimi tarafından eleştiriliyor.