Enfield polisi Ali Cakmakyurdu’nu aradığını duyurdu

Polis, Ali Cakmakyurdu adlı kişiyi arıyor!

Enfield polisi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile uyuşturucu suçları sebebiyle Ali Cakmakyurdu’nu aradığını duyurdu.

Cakmakyurdu’nun nerede olduğunu bilenlerin saat 08.00-16.00 arasında 0208 345 1841 numarasından ya da alternatif olarak 101 numarasından ihbarda bulunmaları talep edildi.

Kimliğini gizli tutmak isteyenlerin ise 0800 555 111 numarasından Crime Stoppers adlı servisin aranabileceği belirtildi.

Enfield Polisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Ali Cakmakyurdu is currently wanted by police for drug offences. If you know his whereabouts please contact us on 0208 345 1841 8am – 4pm, alternatively you can call 101.

If you do wish to remain anonymous you can call @CrimestoppersUK on 0800 555 111.”