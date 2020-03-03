TWPA’den bunama hastalığına karşı yardım etkinliği

İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği – TWPA özellikle yaşlı insanlarda görülen demans (demantia) yani bunama hastalığına karşı farkındalık ve yardım etkinliği düzenleyecek.

Sık sık düzenledikleri yardım etkinlikleri ve kermeslerle gündeme gelen TWPA, çağımızın en ciddi sorunlarından birini ele alıyor.

Uzman bir konuşmacının katılacağı etkinlikte satılacak yiyecek ve içeceklerden elde edilen gelir bu hastalığa yakalanan kişiler için harcanacak.

6 Mart Cuma saat 11.00’de derneğin 4 Willoughby Road, Hornsey, London N8 OHR adresinde yer alan kendi binasında gerçekleşecek olan etkinliğe tüm toplum üyelerimiz davet edildi.

DEMANS NEDİR?

Bunama olarak adlandırılan demans, zihinsel becerilerin zayıflaması durumudur. Demas hastalığının bir türü olarak adlandırılabilen alzheimer aslında demansın en büyük nedenidir.

Demans, kısaca beyni etkileyen bozuklukların neden olduğu bir grup etkinin bütünsel adıdır ama belirli bir hastalık değildir. Demansı olan insanlar giyinmek ya da yemek yemek gibi normal faaliyetlerde bulunmakta zorlanabilir. Sorunları çözme veya duygularını kontrol etme yeteneklerini kaybedebilirler. Kişilikleri değişebilir, aniden sinirlenebilirler veya orada bulunmayan şeyleri görebilirler. Hafıza kaybı, bunamanın ortak bir semptomudur. Bununla birlikte, tek başına hafıza kaybı demansınız olduğu anlamına gelmez. Demans hastaları, hafıza ve dil gibi iki veya daha fazla beyin fonksiyonuyla ciddi sorunlar yaşar. Demans çok yaşlı insanlarda yaygın olmakla birlikte, yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir. Bununla beraber demansın görülme sıklığı 50 yaşından sonra artar ve demans hastalığı ağır ilerleyen bir sürece sahiptir.