Londralı Kadınlar Grubu ilköğretim sistemini mercek altına aldı

Londralı Kadınlar Grubu tarafından düzenlenen İngiltere’de İlköğretim Sistemi 28 Şubat 2020 Cuma günü Cockfosters Church House Hall’da gerçekleştirildi.

Helin Aladağlıoğlu, Asude Aydın, Melis Gökdoğan ve Mehtap Yaşar tarafından kurulan Londralı Kadınlar grubu 17 Ocak tarihinde de İngiltere’de Ortaöğretim ve Lise Sistemi üzerine başarılı bir seminer düzenlemişlerdi.

Seminerin konuşmacısı 17 yıldır Londra’da ilkokul öğretmenliği ve 5 yıldır da özel eğitim koordinatörlüğü yapan sistemi çok iyi tanıyan değerli öğretmen Zübeyde Aydemir idi. Seminere çocuklarının İngiltere’de en iyi şekilde eğitim almasını arzulayan 70’i aşkın anne baba katıldı.

Seminerde Reception, Key Stage 1 ve Key Stage 2 dönemleri mercek altına alınarak, okul başvurusunda nelere dikkat edilir, okullar hakkında hangi kaynaklardan bilgi alınır, Ofsted raporlarını incelerken nelere dikkat edilmelidir, okulları ziyaret etmek neden önemlidir, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar, dönem raporları ve bu raporlarda kullanılan dilin ifade ettikleri, ev ödevlerine ailelerin katkısı, ilkokul döneminde yapılan sınavların çocuklarımıza etkisi, okulda zorbalık ile başa çıkma yöntemleri, Key Stage 1’den 2’ye geçiş süreci, 11+ sınavları nedir ve ne zaman hazırlanmaya başlanması gerekir, 11+ sınavlarına her çocuk girmeli midir, çocuğumun gelişimini nasıl takip edebilirim ve sorularım olduğunda okul ile nasıl bağlantıya geçebilirim, çocuğumun gelişimi için özel ders veya dershanelere gitmesi gerekir mi şeklindeki zihinlerdeki sorular yanıt buldu.

Zübeyde Aydemir, okul seçiminde sadece Ofsted raporlarının baz alınmaması gerektiğini, “Good” ve “Outstanding” okullar arasındaki farkın çok az olabileceğini, potansiyel okulların internet üzerinden araştırılmasının ardından, ziyaret edilerek okulunun atmosferinin hissedilmesinin, çocuğun ve ailenin hedeflerine ve karakterine uygunluğuna bakılmasının önemini vurguladı. Aydemir, müfredatı sadece okulda öğretilenler olarak görmeyip, sınıf dışında öğrenilenlerin önemini gözden kaçırmamak gerektiğinden bahsetti. Bu bağlamda, okul-aile-çocuk üçgenindeki iletişimi kuvvetli tutmak için anne babaların gönüllü görev alabileceğini, parent governor olabileceğini, okul aile birliğine katılabileceğini belirtti. Okullarda “bullying”, zorbalık, yaşandığında öncelikle öğretmen ile konuşulması gerektiğini, çözülemiyorsa bir üste ulaşmak gerektiğini, en son müdürler ile görüşülmesi gerektiğini aktardı ve aileleri kesinlikle diğer tarafın aileleri ile bu konuda iletişime geçmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

Londralı Kadınlar grubu kurucuları Helin Aladağlıoğlu, Asude Aydın, Melis Gökdoğan ve Mehtap Yaşar, bu tip seminerler ile Londra’daki geniş Türk kitlelerinin yaşamlarına bilgi paylaşımı ve sosyal ortamlar sunduklarını, çocuklarının geleceği için Türkiye’deki konfor alanlarından çıkarak burada yeni bir düzen kurmaya çalışan ailelere destek olmaktan dolayı memnun olduklarını belirttiler.

Seminere destek veren Intuition Clubs Finchley ve Explore Learning New Barnet ise katılımcılar için ücretsiz ders ve indirimli paketleri sundular.

Londralı Kadınlar, Londra’ya son yıllarda yerleşen kadınların arasında bilgi, iletişim ve dayanışmayı güçlendirme, ülkeye adaptasyonu hızlandırma misyonu ile kurulan yerel bir gruptur. Nisan 2019’da kurulan grup, bu amaca yönelik olarak seminerler, networking toplantıları, kahvaltı gibi etkinlikler düzenleyerek kadınların bir araya geleceği, deneyimlerini paylaşacağı platformlar sağlamaktadır. Londralı Kadınlar’ın 400’e yakın üyesi vardır ve her geçen gün yeni üyeler kazanmaktadır.

Londralı Kadınlar grubuna ve etkinliklerine katılmak isteyenler londralikadınlar@gmail.com adresine mail gönderebilir, Londralı Kadınlar facebook ve Instagram hesabından takip edebilir.