İnşaatta ölen KHK’li öğretmen için işe iade kararı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra çalıştığı inşaatta iş cinayetinde ölen 14 yıllık öğretmen Aslan Durman, OHAL Komisyonu kararı ile işe iade edildi.

Urfa Viranşehir Hürriyet İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yaparken Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Aslan Durman, 14 Nisan 2019’da çalıştığı inşaatta yaşanan çökme sonucu yaşamını yitirmişti. 14 yıllık öğretmen olan Eğitim Sen üyesi Durman’ın ihraç edilmesi sonrasında yaptığı başvuru, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından incelendi. Komisyon, hayatını kaybeden öğretmen hakkında işine iade karar verdi.

Durman’ın ardından biri engelli iki çocuğu, ailesi ve arkadaşları kaldı. Durman’ın en yakın arkadaşlarından biri Saadettin Aydoğan Gazete Duvar’a, “Öğretmenlik yaparken inşaatla ilgilenmiyordu. Ölümüne neden olan durum ihraç edilmiş olması…” demişti.