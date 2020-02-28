Yunanistan sınırında mültecilere gazlı saldırı

4 hours önce
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Türkiye’den Yunanistan sınırına giden mültecilere polis gaz bombasıyla saldırdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına katlanmak zorunda değiliz” ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” açıklamasının ardından Edirne’de bir grup sığınmacı, Yunanistan sınırına yürüdü. Yunan yetkililer, Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara gaz bombası attı.

Çelik’in açıklamasının ardından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sığınmacı gece yarısından itibaren Yunanistan’a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. ​Yunan tarafının sığınmacıların tampon bölgeden ileriye gitmelerine izin vermediği ve ikna ederek geri göndermeye çalıştığı belirtiliyor.

‘GİRİŞLER KABUL EDİLMEYECEK’

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ‘yasal olmayan hiçbir girişi kabul etmeyeceklerini’ söyledi. Miçotakis, “Başkalarının aldığı kararların sonuçlarına katlanmak zorunda değiliz” dedi.

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