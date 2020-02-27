Osman Balıkçıoğlu’nun yeni oyunu sahnelenecek ve 60. sanat yılı için resepsiyon düzenlenecek

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumunun yakından tanıdığı usta tiyatrocu ve oyun yazarı Osman Balıkçıoğlu çifte mutluluk yaşıyor.

Bu yıl sanat camiasındaki 60. yılını kutlamaya hazırlanan Balıkçıoğlu, ekibiyle birlikte hazırladığı müzikli komedi oyunu “Elmanın İki Yarısı” ile tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

On yıllardır icra ettiği tiyatroculukla toplumumuza pek çok katkı sağlayan usta sanatçıya Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek verilecek. Nisan ayında hem yeni oyununu sahneye taşıyacak olan Balıkçıoğlu hem de 60. sanat yılı için resepsiyon düzenleyecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen bir taleple, Balıkçıoğlu’nun yeni oyunu ve resepsiyon bakanlığın himayelerinde gerçekleşecek.

BAKANLIKTAN YETKİLİLER GELİYOR

Usta sanatçı Osman Balıkçıoğlu’nu izlemeye ve gerçekleşecek olan resepsiyona katılmak için bakanlıktan yetkililer gelecek.

Elmanın İki Yarısı adlı müzikli komedi oyunu 19 Nisan Pazar günü saat 15.30 ve 20.00’de Mildfield Tiyatro’da izleyiciyle buluşacak. Balıkçıoğlu’nun 60. sanat yılı için yapılacak resepsiyon ise 21 Nisan Salı akşamı Grand Palace Banqueting’de gerçekleşecek.

Kişi başı 15 pound olarak ücretlendiren tiyatro bileti satın alanlara resepsiyon davetiyesi hediye edilecek. Detaylı bilgi için 079 85 18 41 60 numaralı telefon aranabilir.