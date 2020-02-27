İspanya’da karantinaya alınan otelde kalanlar güneşlenmeye devam ediyor

Corona virüsü paniği tüm dünyayı sararken, İspanya’da karantina altına alınan otelin içinden ilk fotoğraflar geldi. Oteldeki müşterilerin karantinaya rağmen günlük aktivitelerinden geri kalmaması dikkat çekti.

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp dünyada küresel çapta bir krize neden olan corona virüsü, uluslararası gündemin bir numaralı konusu. Her geçen saat dünyanın farklı bir noktasından virüse yakalanan yeni hastalar olduğu haberi gelirken, son verilere göre dünya genelinde 82 bin 186 vaka tespit edildi, 2 bin 804 kişi de hayatını kaybetti.

Virüs Çin dışında en çok İran’da can alırken, Avrupa’da ise İtalya, Fransa ve İspanya’da kendini ciddi şekilde gösterdi. İspanya’nın Tenerife Adası’nda H10 Costa Adeje Palace adlı otel karantina altına alınırken, Reuters çalışanlar dahil yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu tesisin içini görüntüledi.

Sosyal medyada da otelden görseller paylaşılıyor.

Söz konusu görüntülerde tatilciler karantinaya rağmen otelin imkanlarının tadını çıkarmaya devam ediyor. Maske takarak güneşlenenlerin yanı sıra, otelin restoranında yemek yiyip şampanya içen müşteriler dikkat çekiyor.

Otelde kalan müşterilerden Court Amys, The Sun’a konuşurken, içerdeki durumla ilgili bilgiler verdi.

Amys, “Otel yetkilileri çoğunlukla odamızda kalmamızı istedi. Restoranda yemek verilmeye devam ediyor. Sadece maske takmamızı ve birbirimize yakın oturmamamızı söylüyorlar” dedi.