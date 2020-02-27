Eniştesine göz koyan kadın öz kardeşini katletti

Ablasının eşine göz koyan kadın istediğini elde edebilmek için her yolu denedi. Yaptırdığı kara büyü de işe yaramayınca marketten aldığı büyük bir bıçakla boğazını kestiği kız kardeşini 68 kez bıçaklayarak öldürdü.

27 yaşındaki kadının hayatta tek istediği şey ablasının eşiydi. Onu elde edebilmek için her şeyi deneyeme hazırdı. Eniştesiyle cinsel bir ilişki kurmayı dahi başarmıştı. 4 yıldır birlikte oluyorlardı ancak arada bir engel vardı: Kız kardeşi…

27 yaşındaki kadın eniştesine aşık olunca dünyası değişti. Önce cinsel anlamda birlikte olmaya başladılar ancak daha sonra ilişkileri aşka dönüştü. Ancak bu aşk tek taraflıydı. Eniştesiyle yaşadığı birlikteliklerde hamile kalan kadın bebeği doğurmak istedi ancak eniştesi “hayır” deyince aldırmak zorunda kaldı.

Hayatta mutluluğu yakalayabilmek için ablasının en büyük engeli olduğunu düşünen kadın önce yılan zehirlerinden yaptığı ilaçlarla ablasına zarar vermeyi denedi. Ancak bu denemeler başarısız olunca bu kez de büyücüleri denedi. Kız kardeşini öldürebilmek için kara büyü yaptırdığı ortaya çıkan genç kadının bu işlem için yaklaşık 40 bin lira ödediği ortaya çıktı.

Gözü eniştesinden başka bir şey görmeyen çılgın kadın yaptığı hiçbir şey işe yaramayınca bir markete gitti ve büyük bir bıçak satın aldı. Kız kardeşi için hazırladığı son planın gerçekleşmesi için bütün detayları hesapladı. Hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyordu.

Çocuklar üst kattaydı

Bir yakınlarının cenazesinde bulunan ablasını arayan çılgın kadın, çocuklarının çok ağladığını ifade ederek ablasından yardım istedi. O sırada çocukları üst katta oyun oynuyordu. Ablası içeri girer girmez büyük bıçakla saldırdı. Önce boğazını kesti. Ardından yere düşen ablasının üzerine çıktı ve defalarca bıçağı sapladı. Talihsiz kadının vücudunda tam 68 bıçak darbesi tespit edildi.

“Fare mi öldürüyorsun?”

Cinayet işlendiği sırada üst katta bulunan 4 çocuktan biri aşağıdaki teyzelerine seslendi: Teyze fare mi öldürüyorsun? Teyzeleri bu soruya sakin bir şekilde, “Evet” diye yanıt verdikten sonra ablasını bıçaklamaya devam etti.

Cinayetin ardından izlerini örtmek için olayın bir başkası tarafından gerçekleştirilen bir saldırı gibi görünmesi için çok çabaladı ancak polisler olayı kısa süre içerisinde fark etti. Önce gözaltına alınan kadın daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah Khan, işlediği vahşi cinayet nedeniyle ömür boyu hapis ile cezalandırıldı.

“İslamiyete göre bir kadın eniştesiyle evlenebilir mi?”

Mayıs 2016’da İngiltere Bedfordshire’da yaşanan olayda, çılgın kadının cinayet öncesinde İslam hukukuna göre eniştesiyle evlilik yapıp yapamayacağı konusunda araştırmalar yaptığı kaydedildi. 27 yaşındaki Sabah Khan’ın her şeyden emin olduktan sonra cinayeti işlediği ifade edildi.

Belgeseli yayınlanacak

İngiltere’yi dehşete düşüren olayın belgeseli çekildi. “Ölümcül Aşk Üçgeni” gerçekleştiği dönemde tüm dünya medyasında manşetlere taşınmıştı. Belgeselde özellikle ‘Cadı doktoru’ olarak tanımlanan kara büyünün yapılması için sarf edilen çaba gösterilecek.

Sabah Khan’ın ablası Saima’yı vahşice katletmesinin ardından eniştesi Hafeez Rehman büyük pişmanlık duyduğunu açıkladı ancak bu hayatını kaybeden karısını geri getirmedi. Rehman, İngiltere’de çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam ediyor.

Belgeseldeki detaylara göre eski bir dedektif olan Peter Bleksley, “Kız kardeşinin kocası Hafeez’e aşık oldu. Onun tamamen kendinin olmasını istiyordu ve bunu başarmak için her şeyden vazgeçmeye hazırdı. Bu kaçınılmaz bir cinayetti” dedi.

Lady Killers belgeselinde işlenecek konu olayın Pakistan boyutunu da araştırıyor. Kara büyü için bir arkadaşından yardım alan Sabah Khan’ın, kız kardeşine kara büyü yaptırmak için 5 bin sterlin harcaması ancak başarısız olmasının onu durduramadığı anlatılıyor.

“Kelimenin tam anlamıyla kan banyosuydu”

Belgeselde Sabah Khan’ın savunma avukatı olan Jo Sidhu yaşanan olayı anlatırken, “Polis içeri girdiğinde koridorda bir katliam sahnesi buldular. Kelimenin tam anlamıyla bir kan banyosuydu. Sabah her şeyi saklamaya çalıştı ancak polisler kısa sürede delillere ulaştı” dedi.

Yaşanan tüm bu korkunç olaylar Lady Killers programı için bir belgesel haline getirildi. Sabah Khan, Saima ve Hafeez Rahman arasındaki kanlı aşk üçgeni tüm detaylarıyla ele alındı.