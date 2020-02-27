İngiliz bankaları internet bankacılığına geçtikçe işten çıkarmalar artıyor

Virgin Money ve Lloyds bankaları birleşme sonrası maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalar yapıyor.

İngiltere bankası Virgin Money, 2018’de Lloyds bankasıyla birleşmesinden sonra, maliyet azaltma baskısı altında 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Banka ayrıca 52 şubesini kapatacağını bildirdi.

İngiltere’nin en büyük yerel bankası Lloyds’da işten çıkarmalar olacağını belirtti. Maliyet azaltmanın bir parçası olarak 780 kişi işsiz kalacak.

Geçtiğimiz yıl Lloyds 63.000 kişi istihdam ederken, Virgin Money’nin 8.700 çalışanı var. İngiliz bankaları mali krizden bu yana kar marjları daralmaya devam ederken dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte işten çıkarmalar artmakta.

Lloyds bankasının sözcüsü müşterilerin talepleri doğrultusunda daha az kullanılan şubelerin kapatılmasına devam edileceğini söyledi.

İngiliz işçi sendikası Unite the Union işten çıkarmalarla alakalı bilgilendirildiklerini ve durumun ‘kaygı verici’ olduğunu söyledi.