New Peckham Camiinde Maide-i Kur’an ziyafeti

İSLAM Toplumu Milli Görüş (İCMG) İngiltere Bölgesi Londra’da muhteşem bir organizasyon için hazırlık yapıyor. İCMG Peckham Şubesi tarafından New Peckham Camisinde düzenlenecek olan program Maide-i Kur’an olarak isimlendirildi. Peckham Şubesi Başkanı Mustafa Kayıtsız tarafından yapılan açıklamada “Belki de Londra’da 3 Türk hafızın katılacağı ilk program gerçekleşecek” denildi. Amaçlarının insanlarımızı Kur’an ile buluşturmak olduğunu söyleyen Kayıtsız, tüm Birleşik Krallık’taki Müslümanları programlarına beklediklerini ifade etti.

4 Mart Çarşamba günü saat 19:30’da New Peckham Camisinde yapılacak olan Maide-i Kur’an programına Hafız Osman Bostancı, Hafız Ali Tos ve Hafız Murat Küçük katılacak. Hafız Osman Bostancı TRT’de yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında dereceye girmişti. Yine Hafız Ali Tos Türkiye’nin de destekleriyle yapılan Cambridge Camisinin imamlığını yapıyor. Hafız Murat Küçük ise İCMG Edmonton Camisinin imamlığını yapıyor. Ayrıca programda sinevizyon gösterilerinin olacağı da öğrenildi.

Maide-i Kur’an programına 99 Cobourg Rd, London SE5 0HU adresinde yer alan New Peckham Camisi ev sahipliği yapacak.