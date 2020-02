Üç kadın sanatçıdan “Aşk, Özlem ve Kayıp Şarkıları”

Londra’da “Aşk, Özlem ve Kayıp Şarkıları” adıyla çok kültürlü bir konser düzenlenecek.

The Old Church kilisesinde 28 Şubat akşamı saat 19:30’da Türkçe, Kürtçe, Rumca ve Ermenice halk melodileriyle, sınırları aşan eşsiz bir konser gerçekleşecek. Sanatçılar Çiğdem Aslan, Suna Alan ve Hatice Yeşil’in sahne alacağı konserde, müzisyenler Cem Tuncer (bas gitar), Dursuncan Çakın (bağlama, kopuz), Erdal Yapıcı (gitar, on telli bağlama), Eser Ebcin (keyboard), Serkan Çakmak (kaval) ve Suat Karakuş (perküsyon) ile eşlik edecekler.

İngiltere’deki Türkiyeli toplumun yakından tanıdığı başarılı sanatçı Çiğdem Aslan uzun yıllardır, Türkçe, Yunanca, Kürtçe, Boşnakça, Bulgarca, Romence ve Ladino gibi birçok dilde ve bölgesel tarzda şarkı söyleyen bir şarkıcı. Kürt-Alevi geçmişinden gelen sanatçının 1930’lardan itibaren Küçük Asya ve Yunanistan’dan Rebetiko ve Smyrnaic şarkılarına odaklanan ‘Mortissa’ (2013) ve ‘A Thousand Cranes (Bin Turna)’ (2016) ödüllü, beğenilen albümleri var.

Özellikle Kürtçe seslendirdiği eserleri ile İngiltere’de öne çıkan sanatçı Suna Alan da yine Kürt Alevi geçmişinden geliyor. Bingöl’ün dengbêj geleneği ve Kürt-Alevi deyişleri, yine büyüdüğü İzmir’in Rum müzik geleneğinden etkilenen sanatçının repertuarında ayrıca Ermenice, Rumca, Sefardi, Arapça ve Türkçe şarkılar da yer alıyor.

Saz çalmanın Alevi toplumu için kültürel bir önemi olduğundan sanatçı Hatice Yeşil, müzik yolculuğuna saz çalmakla başladı. İç Anadolu türkülerinde özellikle bozlak eserlerini oldukça başarılı seslendiren sanatçı Yeşil, ayrıca Alevi deyiş ve eserlerini seslendirmektedir.

The Old Church, Stoke Newington Church St, Stoke Newington, London N16 9ES adresinde gerçekleşecek konserin biletleri kapıdan temin edilebilir.