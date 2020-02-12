Ersin Tatar toplum üyelerimizle buluştu

İngiltere Ulusal Birlik Partisi Dayanışma Derneğinin konuğu olarak Londra’ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, toplum temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, adada artık anlaşma için umut kalmadığını, mutlaka yan yana yaşayan iki devlet olması gerektiğini vurgulayarak, Doğu Akdeniz’de değişen koşullarla KKTC’nin daha önemli hale geldiğini söyledi.

Kuzey Londra’da, Regency Banqueting Hall’da çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda, önemli mesajlar veren Başbakan Tatar, görüştüğü İngiliz parlamenterlerin “birleşmiş Kıbrıs” kelimesini artık kullanmadıklarını, bunun yerine yan yana yaşayabilecek iki devleti ifade ettiklerini ifade etti.

UBP İngiltere Dayanışma Derneği kurucuları Mehmet Bayramoğlu ve Münir Tatar’ın yer aldığı panelde, alkışlar arasında salona giren Başbakan Ersin Tatar’a, soydaşları sevgi gösterilerinde bulundu. Aralarında KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Bakanlar Kurulu müsteşarı İlkan Varol, özel kalem müdürü Okan Donangil, AKP Muğla eski milletvekili Hasan Özer, KKTC Temsilcilik Diplomatları Buket Kop, Denil Ertuğ’un da bulunduğu toplantıyı, sivil toplum kurumları başkanı, temsilci, iş insanları, akademisyenlerin bulunduğu kalabalık izleyici topluluğu dinledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra kürsüye gelen Mehmet Bayramoğlu’nun takdimi ile mikrofona gelen Başbakan Ersin Tatar, geçtiğimiz Aralık ayındaki Londra gezisi ardından yeniden başkentte, soydaşları arasında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylerek konuşmasına başladı. Her zaman kendisini Londra’da yaşayan soydaşlarıyndan biri olarak hissettiğini söyleyen Başbakan, birlik, beraberlik, dayanışma, öz vatanları KKTC’nin bekası, kalkınabilmesi için ne yapabileceklerini, genç kuşakların değerlerini alabilmesi için bu çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta anlaşma için umut kalmadığını vurgulayanBaşbakan, bunun kendisinin, partisinin ve halkın büyük bölümünün görüşü olduğunu ifade etti. Egemen eşitlik temelinde, mutlaka yan yana yaşayan 2 devlet olması gerektiğini belirten Tatar, şunları söyledi;

“Federal temelli bir devlette , AB içindeki adada, Türkiye olmayacak. Müdahele hakkı olmayacak. Bunlar yıllardır çok görüşüldü, tartışıldı. İngiltere Kıbrıs’ta çok önemli hadiselere imza atmıştır. AB içindeki federal yapıdaki Kıbrıs’ta serbest ticaret, serbest dolaşım.. Yıllar sonra kendi adamızda bir avuç insan kalacağız. İngiltere bile bu serbest dolaşıma dayanamayıp AB’den çıktı. Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapılmıştır.

Direkt uçuşlar konusunda çalışmalar yapılıyor. İngiltere’den direkt uçuşların başlayabilmesi çok önemli bir mesaj olacaktır. Tanınmışlıktan önce oraya daha fazla tanıtabilmek önemlidir. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. 2 ayrı devlet gerçeği artık vardır. Hakkımızı ararken kendi öz güvenimizi koruyabilelim. Bizi güvenli geleceğe taşıyacak olan yan yana yaşayan iki devlettir.

İngiltere Kıbrıs’ın geleceği için çok önemlidir. Kıbrıs Türkleri de burada İngiliz siyasetini etkileyecek hale gelmiştir. Lobicilik, iş hayatındaki başarılarınız için sizleri tebrik ediyorum. Bakanlarımızın, benim sık sık ziyaretimmiz bu açıdan önemlidir. Sizler bizim için çok önemlisiniz, size yalnız bırakamayız. “

“MAVİ VATAN KONUSUNU ÇOK ÖNEMSİYORUM”

Rumların, Doğu Akdeniz’deki hidro karbon zenginliği konusunda, ne Kıbrıslı Türkleri, ne de Türkiye’yi dışlamasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Başbakan Tatar, şöyle devam etti;

“Rum ve Yunan tarafına kalsa Türkiye’yi Anadolu’ya kapatacaklar. Ege ve Akdeniz’de sadece bu doğal zenginliklerden kendileri paylaşma niyetindeler. Türk tarafı bu konuda her zaman elini uzatmış, ancak onlar yanaşmamıştır. Türkiye’nin Libya anlaşmasıyla 460 bin km karelik dev bir alan açılmıştır. Benim Mavi Vatan dediğim bu zenginliktir. Denizlerdeki akımlardan elde edilecek enerji de bu zenginliğin bir parçasıdır. Yenilenebilir, alternatif enerjidir bu. Mavi Vatan’ı o bakımdan çok önemsiyorum. Bundan dolayı KKTC’nin değeri o kadar daha artmıştır. Değişen koşullarla daha önemli hale gelmiştir. Şu anda Türkiye’nin bekası, güvenliği, bu bölgede daha önemli olması için önem kazanmıştır. Bu büyük coğrafyanın parçası olarak, bu yeni oyunda yerimizi alabilmemiz için birbirimize güvenmekten başka çare yoktur.”

“İNGİLİZLER BİRLEŞİK KIBRIS İFADESİNİ KULLANMIYOR”

Görüştüğü İngiliz politikacıların artık “unified Cyprus- Birleşik Kıbrıs” ifadesini kullanmadığını, bunun yerine yan yana yaşayabilecek iki devleti ifade ettiklerini, yavaş yavaş bu duruma geldiklerini kaydeden Başbakan, “ Bu yeni coğrafyada şerefli yerimizi alabilmemiz için yeni politikalar üretmek durumundayız. Sıkıntılarımız olabilir. Ekonomik olarak istediğimiz yerde değiliz. Ancak 1974’den günümüze kadar düşünürsek çok da başarımız olmuştur. Yıllık 7,5 milyar sterlinlik bütçemiz var. Ona göre harcamalarımız var. Yılda 700-800 bypass ameliyatı yapılıyor. Eskiden yurt dışına gidilirdi. Turizmin katkısı yılda 1 milyar dolar. 20 üniversitede 100 bin öğrenci okuyor. Anadolu suyu bugün her evde akıyor. KKTC’yi kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur. Hala şehitleri, katledilen aile üyelerinin cenazeleri bulunmayan, ağlayan aileler var. Bunları unutup “biz kardeşiz” diyemeyiz” dedi.

Seçme seçilme hakkı konusunu mutlaka gündeme almaları gerektiğine vurgu yapan Tatar, şöyle devam etti:

“Anayasadaki ikamet kelimesi bana göre doğru değildir. Nerede olursa olsun her Kıbrıslı Türk oy vermelidir. Ayrım olmaz, olmamalıdır. Yasal düzenleme yapılmalıdır. Yakında Meclisin gündemine gelecektir.

Seçilme hakkı da önemlidir. Yurt dışında iki misli insanımız var. Bu anayasa değişikliği ister. Daha zordur. Yakın olmamız, ilişkilerimizin daha sıkı olması lazım. Aramızda tabi ki rekabet vardır. Hepimizin ortak mücadelesi, Kıbrıs Türklerinin bütün haksızlık, saldırılara rağmen var olabilmesidir. Türkiye ile bu mücadeleyi ileriye taşıyamazsak bu çok zordur. Onların desteğiyle, dış dünyayla ilişkilerimizi ileriye taşıyabilmek için şarttır.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz Guardian gazetesine verdiği demecinde, “ilhak” gibi gündemde olmayan bir konuyu gündeme getirdiğine dikkati çeken Başbakan, “KKTC ile TC’nin arasını açmanin hiç gereği yok. Siyaset insanları ağzından çıkanı 3 kere düşünmek zorunda. Duru 10 yıl önceden farklıdır. Önemli olan KKTC gerçeğini dünya kabul etmeye başlamıştır.”

Soru cevap bölümünde direkt uçuş konusunda “ Baskılara devam. Email ile mesajlarla bölge milletvekillerinizi bombardımana tutun” diyen Başbakan, güçlü devlet güçlü ekonomiden geçer dedi.

Başbakan Perşembe günü Kıbrıs’a dönüyor.

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