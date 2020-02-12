‘Hayatımızın yaklaşık 8 bin saatini pişmanlık hissederek harcıyoruz’

İngiltere’de yapılan bir anket, hayatımızın tam 7 bin 994 saatini geçmişte yaptıklarımızdan pişmanlık duyarak geçirdiğimizi ortaya koydu.

Londra merkezli Mortar Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve 2 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre, sıradan bir insan her yıl 110 saatini, yani 500 gününü pişmanlık duyarak harcıyor. Bu süre toplam 7 bin 994 saate denk geliyor.

Ankete katılan ‘pişmanlardan’ yüzde 29’u eğer geçmişte farklı adımlar atsaydı daha mutlu olabileceğini düşünürken, yüzde 37’si daha zengin olabileceğini, yüzde 17’si ise hayallerindeki işe kavuşmuş olabileceğine inanıyor.

‘Pişmanlar’ arasında, yüzde 23 ‘aklının eski aşkında kaldığını’ söylerken, yüzde 57 gibi bir çoğunluk da işini değiştirmek istiyor.

Yüzde 44 ise başarısızlık korkusunun yeni şeyler denemelerini engellediğini belirtiyor.