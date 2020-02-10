Binatlı’lar birlik ve dayanışma için Londra’da Ciğer Gecesi düzenledi

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar Binatlı Spor Kulübüne maddi ve manevi destek vermek için bir araya geldi.

Geceyi organize eden iş insanı Ümit Çıkıkçıoğlu, etkinlik hakkında açıklama yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sportif faaliyetler yürüten Binatlı Spor Kulübü’ne destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü yararına düzenlenen birlik ve dayanışma gecesine onlarca kişi katıldı. İş insanlarının, sporcuları ve diğer derneklerin katıldığı gecede misafirlere Binatlı ile özdeşleşen ciğer ikram edildi.

Geceye Kıbrıs’tan kulüp başkanı Orsel Neşe ile birlikte bazı yönetim kurulu üyeleri ve kadın kollarından bazı isimler de katıldı.

Etkinliğin organizatörü Ümit Çıkıkçıoğlu, yaptığı açıklamada güzel bir geceye imza attıklarını belirterek, “Biz yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyonla hem pek çok insanı bir araya getirdik hem de Binatlı Yılmaz Spor Kulübüne destek olduk. Gecede emeği geçenlere ve zaman ayırıp bizimle olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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