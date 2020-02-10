Ersin Tatar’ın Londra ziyareti hakkında UBP Londra’dan önemli açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’ın son üç ayda Londra’ya gerçekleştirdiği ikinci ziyaret hakkında UBP Londra’dan önemli bir açıklama yapıldı.

Ulusal Birlik ve Dayanışma Derneği Londra adında yayımlanan açıklamada Tatar’ın Londra ziyaretlerindeki masrafların devletin kasasından çıkmadığı vurgulandı.

Münir Tatar ve Mehmet Bayramoğlu imzalı açıklama şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar bizim davetimize icap ederek son üç ayda ikinci kez Londra’ya gelmektedir.

Aralık 2019’da yaptığı ziyaret Strazburg ziyareti sonrası aniden gelişen bir meselesinin devamı kapsamında gerçekleşmişti.

Bu ziyarette Sayın Başbakan buradaki toplum temsilcileri ile KKTC Londra Temsilciliğinde bir toplantı yapmış ve Kuzey Londra’da özel bir etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılmıştı.

10 Şubat Pazartesi ile 13 Şubat Perşembe arasında gerçekleşecek Londra ziyareti ise 8 ay önce planlanan bir ziyaret olup bu ziyaretin kapsamı çok geniştir.

Ki bu Avam Kamarası, Lordlar Kamarası ve mezun olduğu Cambridge Üniversitesinde bir konuşmayı da içermektedir…

Ve hatta şu an isim vermek istemediğimiz Yürütmedeki siyasiler dâhil daha yüksek seviyedeki görüşmeleri de kapsamaktadır ki ana uğraşımız/amacımız KKTC’ye direkt uçuşlardır.

Tabi bu arada yine bizim organize ettiğimiz tüm halkımıza açık bir konferansı da Kuzey Londra’da Regency Banqueting Hall’da 11 Şubat Salı gecesi vereceğiz.

Bu seferki etkinliğe Sayın Başbakanımız misafir konuşmacı olarak değil ev sahibi ve tek konuşmacı olarak katılacak ve halkımızdan gelecek tüm soruları da cevaplayacaktır

Ayrıca; 12 Şubat Çarşamba gecesi ise Lordlar Kamarasında Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Gurubundaki Lord ve Lady’lere 20+ kişilik yemekli bir toplantı organize ettik.

Tüm bunlar devletin bütçesinden değil bizim bütçemizden karşılanmaktadır.

Sayın Başbakan yanında getireceği bazı gazetecilerin masrafını da devletin bütçesinden değil kendisi şahsen karşılamıştır ki bunlar arasında muhalif gazeteciler de vardır…

Ki bu da Sayın Başbakanın hoşgörüsünün, iyi niyetinin ve samimiyetinin bir göstergesidir.

Saygılarımızla”