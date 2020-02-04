Semra Eren-Nijhar Avrupalı Türklerin mirasını Belçika’da anlattı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın daveti üzerine ‘İngiltere’de Türk Miras Günü‘ ve ‘Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mirası Çalışmasının kurucusu yazar Semra Eren-Nijhar, 31 Ocak 2020 Cuma günü Belçika-Bruge’a giderek College of Europe’da öğrencilerle buluştu.

Aralarında TC Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği’nden birinci müsteşar Günhan Emre Ersoy ve müsteşar Aysel Çamur’un da bulunduğu etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

College of Europe’da aktif çalışan Turkish Society tarafından ağırlanan Eren-Nijhar, ‘Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mirası’ konusu çerçevesinde sunum yaparak, Avrupa’ya ilk giden büyükelçiden, Avrupa’ya yerleşen ilk Türklere kadar örnekler vererek, bugün Avrupa’da Türk tarihinin on altıncı yüzyıla dayandığını vurguladı.

Türklerin Avrupa’daki tarihi üzerine henüz yeteri kadar araştırma yapılmadığının ve geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurulmamasının altını çizen Eren-Nijhar, Avrupa’da Türk göçü tarihinin de bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğinin önemine değindi.

‘Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mirası’ konusunun ele alınmasının ve Avrupa’da yetişen gençlere anlatılmasının aciliyetine de değinin Eren-Nijhar, bu alana maddi desteğin yapılması gerektiğini belirterek, konu hakkında çok daha bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Eren-Nijhar aynı zamanda hazırlamış olduğu ve eski fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi sundu.