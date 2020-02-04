Yaşar Halim’in cenaze töreni Perşembe günü yapılacak

21 mins önce
0 24 Bir dakikadan az
Yaşar Halim, işletmesinin 33. yılını böyle kutlamıştı

Geçen hafta hayatını kayıp eden Kıbrıslı Türk işadamı Yaşar Halim, Perşembe günü yapılacak cenaze töreninin ardından Kıbrıs’a gönderilecek.

Halim’in cenazesi 6 Şubat saat 13’te “495 Green Lanes’deki N4 1AL” adresindeki kendi adıyla hizmet veren marketin önüne getirilecek. İşyeri önünde yapılacak tören sonrasında işadamının cenaze namazı saat 14’te “30, Oakthorpe Rd, N13 5JL” adresindeki Palmers Green Camisi’nde kılınacak.

Halim’in cenazesi toprağa verilmek üzere aynı gün KKTC’ye gönderilecek.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

7 days önce
4,152

Ünlü marketçi Yaşar Halim hayatını kaybetti

3 weeks önce
825

Aysın Yılmaz sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

4 weeks önce
193

Kasım Süleymani’nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50’ye çıktı

9 September 2019
227

Londra’da bisikletçiler için sembolik cenaze töreni düzenlendi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin