Yaşar Halim’in cenaze töreni Perşembe günü yapılacak
Geçen hafta hayatını kayıp eden Kıbrıslı Türk işadamı Yaşar Halim, Perşembe günü yapılacak cenaze töreninin ardından Kıbrıs’a gönderilecek.
Halim’in cenazesi 6 Şubat saat 13’te “495 Green Lanes’deki N4 1AL” adresindeki kendi adıyla hizmet veren marketin önüne getirilecek. İşyeri önünde yapılacak tören sonrasında işadamının cenaze namazı saat 14’te “30, Oakthorpe Rd, N13 5JL” adresindeki Palmers Green Camisi’nde kılınacak.
Halim’in cenazesi toprağa verilmek üzere aynı gün KKTC’ye gönderilecek.