13 yaşında okulu bırakıp kendi şirketini kuran kadın şimdi milyonlar kazanıyor

İskoçya’nın Glasgow şehrinden Olivia Conlon, henüz 13 yaşında okulu bırakıp sahte tırnak satarak ticarete başladı, şimdi 21 yaşında olan genç kadın milyonlar kazanıyor.

Liv Conlon’un başarı hikayesi okulda gördüğü muamele ve o hayattan sıkılmasıyla başlıyor. Fikirleri öğretmenleri tarafından ‘delice’ bulunan, başarılı öğrencilik hayatı yüzünden arkadaşları tarafından farklı tacizlere maruz kalıyordu.

Tüm bunlara rağmen pes etmeyen Liv, 13 yaşında Çin’den aldığı takma tırnakları internetten satarak ticarete başladı ve küçücük yaşta 5 bin sterlin kazandı.

Zorbalıktan yılan Liv, okulu bıraktı ve yeni yollar aramaya başladı. Genç kız, 19 yaşında boş evleri mali destek olmadan yenilemeye yardımcı olan The Property Stagers adındaki şirketini kurdu.

Annesinin mülkünü 3 ay boyunca satamaması üzerine bizzat işe el atan Liv evin 3 günde satılmasını sağladı ve ortaya The Property Stagers çıktı.

Genç kadın, ilk yılında 30 bin sterlin ikinci senesinde ise tam 1 milyon sterlin kazandı. Şirketiyle girişimcilik ödülleri aldı.

Para kazanan ve yılda 300’den fazla iş almaya başlayan Liv, annesi Ali ve kardeşi Jack’i de işe alarak kendine 10 kişilik bir ekip kurdu.

Kazandığı parayla tek odalık evini döşeyen ve değerini 100 bin sterline çıkaran Liv bunları ailesinin hiçbir desteği olmadan başardı.

Genç kadın “Hayatım boyunca tek başına hareket etmek, kendime ait şirket kurmak istedim, 8 yaşındayken bile… Okuldaki zamanlarımda sürekli zorbalığa maruz kalıyordum. Bir süre sonra artık dayanamadım ve bıraktım. Hayal ettiğim gibi kendi şirketimi kurmak için çabaladım. Şimdi düşünüyorum da maruz kaldığım zorbalıklar beni güçlendirdi ve şu an olduğum noktaya getirdi” diyerek başarıya nasıl ulaştığını anlattı.

“İnsanlar sadece milyoner olduğumu varsayıyor, ama bir sürü maaş ödüyorum. Kar etmek için çok kafa patlatıyorum. Ancak, finansal olarak rahatım. İlk mülkümü 18’imde satın aldım, o zamandan beri bir sürü ev sattım ve şimdi lüks bir ev ve Range Rover Evoque sahibiyim. Annem şirkette önemli bir rol oynuyor kesinlikle onsuz yapamazdım.”

“Geçen yıl, İngiltere Yılın Genç Girişimcisi seçildim. İnsanlar 21 yaşında olduğumu duyunca şaşkına dönüyorlar. Ama gençlerin bir şeyin farkına varmasını istiyorum, eğer harika bir fikriniz varsa, yaşınız kesinlikle bir engel değildir. Kendinize inanıyorsanız, her şey mümkündür.”