İntiharları ele alan Anlar projesi Kuzey Londra’da tanıtıldı

İNTİHARLARI konu alan Moments/Anlar Projesi, İngiltere Kadın Platformu’nun öncülüğünde, Queen Mary Üniversitesi ve Bizim Kadınlar grubunun desteğiyle Kuzey Londra’da halka tanıtıldı.

Gerçekleşen etkinliğe Muavin Konsolos Mert Sav, Westminster Üniversitesinden sosyolog Ümit Çetin, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve eğitimcilerden oluşan çok sayıda kişi katıldı.

İngiltere Kadın Platformu Direktörü eğitimci Nilgün Yıldırım, yaptığı konuşmada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her 40 saniye bir kişinin intihar ettiğini, intiharın Kuzey Londra’da da özellikle gençlerimizin yalnızlık ve dışlanmışlık hissiyle intiharı tek çare görebildiğini vurguladı.

İntiharları önlemek amacıyla oluşturulan Kıyma Canına www.kiymacanina.org adresine 2 yıl içinde 85 kişinin başvurduğu, pilot çalışmasını 20 kişinin tamamladığı bildirildi.

İlk kez 2018 Ekim ayında, Londra’da Lifetime Learning Charity’e ait Canary Wharf’daki ofislerde proje çözüm ortaklarına ve sponsorlarına sunulan Moments/ANLAR projesi, daha sonra 2019’da İstanbul’da, psikiyatrist Aynil Yenel’in sponsorluğunda, Türkiye çözüm ortakları ve değişik kurumların temsilcilerine sunuldu.

2 yıldır Queen Mary Üniversitesi fon desteğiyle yürütülen proje çıktıları, Bizim Kadınlar grubu yöneticileri desteğiyle ve üyelerinin yoğun katılımıyla halka sunuldu.

Konularındaki uzman kişilerin yaptıkları konuşmalarda Kuzey Londra’da özelikle gençlerimizin yalnızlık ve dışlanmışlık hissiyle umutsuzluğa kapıldığı ve intiharı tek kurtuluş olarak gördüğü vurgulandı.

Westminster üniversitesinden sosyolog Ümit Çetin, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okullardan eğitimciler konu ile ilgili görüşler bildirirken, uzmanlar sorulan soruları yanıtladılar.

İngiltere Kadın Platformu başkanı Nilgün Yıldırım yaptığı konuşmada; “Dünya Sağlık Teşkilâtı (WHO)’nun yaptığı araştırma sonuçlarına göre dünyada 40 saniyede bir kişi canına kıymakta, bu korkunç bir rakamdır. Ayrıca İngiltere hükümetinin geçen yıl “intiharları önleme bakanlığı” kurması da durumun ciddiyetini belirtmektedir” dedi.

Projenin Kuzey Londra’da halkla buluşma aşamasında büyük destek veren Bizim Kadınlar Grubu yöneticileri Berna Karaduman ve İnci Gencay’a ve grup üyelerine, İngiltere Kadın Platformu ekibine ve tüm katılımcılara, projede emeği geçenlere gönül dolusu şükranlarını sunan Nilgün Yıldırım, bu projeyle toplumda tabu olan, hep halı altına süpürülen çok ciddi bir konunun konuşulması gerektiğini vurgulamak için toplumda farkındalık arttırmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

IKP başkanı Nilgün Yıldırım, Psikolog Özlem Eylem’i böylesine önemli ve tabu sayılan bir toplum konusuna değinen projeyi cesaretle yazdığı için kutladı.

Etkinlikte projenin çıktıları klinik psikolog Özlem Eylem tarafından sunuldu. Çeşitli kamu spotlarından oluşan sergi ve Anlar filmi ilgi ve üzüntüyle izlendi. Klinik Psikolog Özlem Eylem tarafından geliştirilen, MOMENTS/ANLAR projesinin sürdürülebilirliği için “Kıyma Canına” dijital yardım hattı halka tanıtıldı. Hayattan ümidini yitirip, hayatla bağını koparan, intiharı tek kurtuluş olarak gören umutsuz insanlara ve yakınlarına destek olmak üzere Kıyma Canına dijital yardım hattının son iki yıldır başarılı sonuçlar aldığı açıklandı.

Büyük ilgi gören etkinliğe katılanlar konuyla ilgili geniş bilgi aldıklarını belirterek, projeyi hazırlayıp sunan ekibe teşekkür etti.