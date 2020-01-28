Ünlü marketçi Yaşar Halim hayatını kaybetti

İngiltere’nin “ilk” Türk pastane ve süpermarketlerinden olan ve kendi adını taşıyan işletmeleri ile tanınan Yaşar Halim hayatını kaybetti.

77 yaşındaki ünlü marketçinin bu sabah (Salı) tedavi gördüğü The Whittington Hospital’da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Kıbrıslı işadamı Halim’in, önümüzdeki günlerde Londra’da toprağa verilmesi bekleniyor.

“Toplumda bakkalların öncüsü”

Faruk Eskioğlu’nun “Londra’da Bizim’Kiler” kitabında Halim’in biyografisi “Toplumda bakkalların öncüsü” başlığı ile şöyle aktarılmıştı:

Yaşar Halim, Türkiye ve Kıbrıslı toplum ve Haringay bölgesinin en tanınmış Türk markası denilebilir. Kıbrıs kökenli olan Yaşar Halim, kendi adıyla kurduğu fırın, pastane, sebzeci, kasap ve bakkal ürünlerini satan market konseptiyle hem caddenin hem de kendisinden sonraki süpermarketlerin ilk örneği sayılabilir.

Yaşar Halim ile “495-497 Green Lanes, London N4 1AL” adresinde Kıbrıs ve Türkiye’den neredeyse her ürünün yer aldığı süpermarketin mütevazi ofisinde söyleştik.

Halim, Kıbrıs Lefkoşa’da gözleri görmeyen bir ebenin kendisini ekmek teknesine doğurduğunu ve bu nedenle hayatı boyunca hamurla uğraştığını söylüyor. Babasının nalbant ve annesinin bahçe işleriyle uğraştığını belirten Halim’in, ilkokul yaşamı çok parlak geçer, hatta 4’üncü sınıftayken Kraliçe’den ödül bile alır…

“O zamanlar bozulursun diye okula göndermiyorlardı” diyen Halim, ilkokul sonrasında bahçıvanlık, inşaat işçiliği yaptığını ve eşek üstünde de çok sebze meyve sattığını anlatıyor.

18’ine bastığında babasıyla anlaşamayınca Londra’ya gelmeye karar verir. 1962’de İsrail’den bindiği gemiyle İtalya, İspanya’ya oradan da Fransa ve Londra Victoria’ya ulaşır. Kendisinden 10 yaş büyük üvey kardeşini bulur. Stoke Newington Graham Road’da haftalığı 2.5 sterline bir evin mutfağında kalır. O yıllarda Londra’da Angel, Newington Green ve Essex Road’da yoğunlaşan 1.500-2 bin dolayında Türk olduğunu, çoğunun şişe, lastik fabrikasında, tekstil atölyelerinde ya da “Lion” adlı cafe-restoran zincirinde çalıştığını söyleyen Halim ilk iş olarak teknede bulaşıkçılık yapar. Stoke Newington Dumont Road’da “Pitas” pastanesinde 5 yıl, Kentish Town’da PSP Patissiere’de ise 14 yıl çalışır.

Rum patronların pastanesinde mesleğin incelikleri yanı sıra İngilizce ve Rumcayı da akıcı olarak öğrenen Halim, o yıllarda pasta ve kek tarifleriyle pek çok İngiliz yemek kitaplarında da yer alır.

Halim, İngiliz mutfağındaki elmalı kekten (apple pie) farklı bir tat olan Türk usulü baklava ve keklerin çok ilgi çektiğini belirterek, “Hamuru kendim açıyor ve ellerimle kâğıt inceliğinde çarşaf gibi yayıyor, 10 parçaya böldükten, saçta ısıtıp kuruttuktan sonra baklava yapıyordum. O lezzet çok farklıydı” diyor.

Mesleğinin zirvesindeyken 26 Ocak 1987’de Green Lanes’de kendi adıyla fırın/pastane açan Yaşar Halim, o dönemdeki caddenin fotoğrafını da şöyle anlatıyor:

“Caddeye çıkan sokaklarda Kıbrıslı Rumlar yoğun olarak yaşıyordu. Wood Green’de alışveriş merkezi açılması Green Lanes’i köreltmişti. Caddede Bakkal Zühtüler ve Bakkal Hasan, Kuaför Şefik dışında 4-5 ekmek fırını bulunuyordu. O yıllarda esnaf Türkçe tabeladan çekiniyordu. Ben adımı kullandım. Baklava ve pasta çeşitleriyle işe başladım. 3 ay sonra ekmek yapmaya başladık. Kıbrıs’ta Trakya’da taş fırında yapılan ekmeği Londra’da ürettik. Sıcak ekmek, kokusuyla milleti çekti. Taş fırın ekmeğinde katkı maddesi yok, şeker yok ve mayası da çok az. Yaşar Halim buluşma noktası oldu. Kısa sürede yan dükkânı da alarak cafê ve restoran olarak işletmeye açtık fakat 2 yıl sonra da Kıbrıs sebze ve meyvelerini satan markete çevirerek fırın ve pastaneyle birleştirdik. Böylece Londra’da ilk kez Kıbrıs ve Türkiye yiyecek kültürünü yansıtan fırın, pastane, sebzeci, bakkal ve kasabın bir arada olduğu market konseptini kurduk…”

1961’de evlenen Halim’in Yeşim (1964) ve Mehmet Yaşar (1969) adlı iki çocuğu ve torunları ve onların da çocukları bulunuyor.

Londra Gazete ekibi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.