İngiltere’de e-ticaret %6,7 büyüdü

İngiltere’de e-ticaret geçen yıl yüzde 6,7 büyüyerek tüm zamanların en düşük artış seviyesi oldu. 2018’deki yüzde 11,8 büyüme oranı düşünüldüğünde 6,7’lik büyüme oranının yarattığı hayal kırıklığı daha dikkat çekici bir hal alıyor. 2019 İngiltere’de e-ticaret için en iyi yıl değildi. Bu durumun sebebi olarak yılın ilk yarısındaki düşük performans gösterilmekte. Keza, çevrimiçi perakende satışlar, 2018’in aynı dönemine kıyasla yılın ilk yarısında sadece yüzde 5,4 büyüdü. Yılın ikinci yarısında ise e-ticaret satışları yıllık bazda yüzde 7,6 arttı. Kasım ayında ise çevrimiçi satışlar yıllık bazda yüzde 16,4 oranında artarak harika bir performans gösterdi. Aralık ayında da yüzde 9,4 büyüme ile iyi rakamlar elde edildi. Değerlendirme ve oranlar, 200’den fazla perakendecinin çevrimiçi satış performansını takip eden IMRG Capgemini Çevrimiçi Perakende Endeksinde yer almakta.

2020 YILINDA YÜZDE 7,8 BÜYÜME TAHMİNİ

IMRG, dördüncü çeyreğin iyi seyrinin, İngiltere’de e-ticareti kayıtlarda görülen en düşük yıllık performansın üzerine çıkarmak için yeterli olmadığını, yılın ilk üç çeyreğindeki hayal kırıklığı yaratan sonuçların, yüzde 6,7’lik cesaret kırıcı büyüme oranına katkıda bulunduğunu belirtiyor. IMRG Strateji ve Analiz Direktörü Andy Mulcahy ise e-ticaretin 2020’de nasıl olacağını bilmediğini, 2019 son çeyreğinin çevrimiçi satış büyümesi için olumlu olduğunu söyledi ve seçim ve Brexit sürecinin nihayete erdiğini, 2020 yılında perakende harcamalarını artırabilecek büyük spor etkinlikleri olduğunu belirtti. Andy Mulcahy “Perakendeyi etkileyen temel sorunları çözdük mü yoksa hala anlamlı yollar arayışında mıyız, zaman gösterecek” dedi. Şirket, 2020 yılında yüzde 7,8 oranında çevrimiçi satış büyümesi öngörüyor.