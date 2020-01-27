İngiltere AKM ve Cemevi’nin yeni başkanı Zeynel Akdoğan oldu

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin 23. Dönem Genel Kurulu yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yeni yönetim için 631 üyenin oy kullandığı seçimlerde sarı ve beyaz renkli iki liste kıyasıya yarıştı. 340 oy alan Zeynel Akdoğan’ın listesi seçimin galibi olurken, Mustafa Sivas ve Kadri Yılmaz’ın listesiyse 291 oy aldı.

Cemevinin toplantı salonunda gerçekleşen kongrede Divan Başkanlığı’nı Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil yürütürken, üyeliklere Dr. İsmail Bulut ve eski başkanlardan Hüseyin Üzüm seçildi. Yaşar İsmailoğlu Vakıf Denetleyici unvanıyla, Dilan Gülüm ise sekreter olarak Divan Kurulunda yer aldı. Belediye Meclis Üyesi Ergin Erbil, Tolga Aramaz, Erdal Doğan, ‘Dede’ Ali Dereli, Mehmet Yüksel, ‘Ana’ Yadigar Aslan, Hatice Dereli, cemevi geçmiş dönem başkanlarından Hüseyin Üzüm, Yaşar Demiralay ve yüzlerce üye ve misafirin katıldığı kongre coşkulu geçti.

Son dönem başkanı Kadir Yörük, faaliyet raporu okunmadan önce söz alarak bir veda ve teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileyen Yörük, yönetimi sürecini özetleyen bir konuşma yaptı.

Seçimde 631 delegenin 340’ının oyunu alarak seçimi kazanan Zeynel Akdoğan şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz ve hizmete tabi olduğumuz kurum öyle sıradan bir kurum, bir cemevi değildir. Avrupa’nın en büyük ve üye sayısı olarak da en kalabalık üyeye sahip, İngiltere’de yaşayan bütün Alevilerin emeği ve katkılarıyla tamamlanmış, İskoçya’dan Galler’e kadar her canımızın emeğinin olduğu, bu sebeple yapımı ve hizmeti nedeniyle ‘Dergah’ niteliğini hak etmiş, yolumuz için birliğimiz için çok kıymetli bir hazinemizdir. Bu bilinçle dergahımızı daha etkin ve saygın bir konuma getirmek, ismine daha yakışır bir şekilde kendisine Aleviyim diyen, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Bektaşi, Çepnı yani kendini Alevi olarak gören, her canımızı bu çatı altında buluşturmak bizim temel görevimiz olacaktır” dedi.

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