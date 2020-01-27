Çocuklarının ikna edemediği 80 yaşındaki İngiliz kadın 35 yaşındaki Mısırlı sevgilisiyle evlenecek

80 yaşındaki kadın ve sosyal medyada tanıştığı 35 yaşındaki sevgilisi, aralarındaki 45 yaşlık farka rağmen evlilik hazırlıkları yapıyor. Yaşlı kadının oğulları onu uyarsa da Iris, “Gerçek aşkı buldum” diyor. Sevgilisinin 70 yaşındaki annesinden de evlilik için onay alan kadın, Kahire’ye giderek Mısırlı sevgilisiyle evlenecek.

Iris Jones, Muhammed Ahmed Irbriham ile Facebook’ta tanıştı. İngiltere’nin Weston-super-Mare kentinde yaşayan 80 yaşındaki kadın, 35 yaşındaki Mısırlı Irbriham ile tanışmak için Mısır’a gitti. Facebook’taki bir grupta sohbet ederken tanışan ikilinin sohbeti hemen koyulaşınca 80 yaşındaki Iris kendini Mısır’a giden bir uçakta buldu.

Kahire’ye gidip 35 yaşındaki Mısırlı adamla tanışan Iris, aralarında 45 yaşın hiçbir önemi olmadığını ve Muhammed Ahmed Irbriham’e hemen vurulduğunu söylüyor. Iris, aslen Gizeli olan sevgilisinin 70 yaşındaki annesiyle de tanıştı ve Mohamed ile tanışmak için izin istedi. Çift tanışır tanışmaz Kahire’de evlenme kararı aldı.

Iris, ilk kocasından ayrılalı 40 yıl geçmiş. Yaşlı kadın, o zamandan beri de hayatına kimseyi sokmamış. Iris’in 54 yaşındaki Steve ve 53 yaşındaki Darren olmak üzere iki oğlu var. Yaşlı kadının oğulları annelerinin bu birlikteliği konusunda endişeli.

Steve ve Darren annelerini olabileceklere karşı uyarmış ancak Iris, sevgilisinin parasının ya da İngiliz pasaportunun peşinde olmadığına emin olduğunu söylüyor. Iris, “Eğer benimle servetim için evleniyorsa ona bol şans diliyorum. Çünkü ben zengin değilim.” diyor. Yaşlı kadın, bugüne dek hayatını başkalarını mutlu etmeye adadığını, şimdiyle ölene dek mutlu yaşamak istediğini söylüyor.

“Doğru insanla 80 yaşında tanıştım. Bunun gerçek aşk olduğuna eminim” diyen Iris, eski kocasıyla boşanma kağıtlarına ihtiyacı olduğu için İngiltere’ye geri dönmüş. Ancak kağıtlarla birlikte Kahire’ye gidip sevgilisiyle burada evlenecek.