İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde (İAKM ve Cemevi) geçtiğimiz yaz hayatını kaybeden eski Başkan Tugay Hurman adına kültür ve sanat atölyesi açıldı.

Yakalandığı amansız hastalık sonrası genç yaşta yaşamını yitiren ve sevenlerini yasa boğan Tugay Hurman, Alevi toplumuna yaptığı pek çok katkının yanı sıra gençleri bir araya getirme, aralarında birlik ve beraberliği sağlama konularındaki çabalarıyla hatırlanıyor. Kurulan atölye hem Tugay Hurman’ın adını yaşatmak için, hem de gençlerin gelişim ve birlikteliklerini sağlamak için İAKM ve Cemevi bünyesinde kuruldu.

Açılışta konuşan Ali Dereli Dede, “Dertlerimizin depreştiği bir günde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hiçbirimiz için kolay değil. Yolumuza ve yapılmış olan bu dergahımıza büyük emekler vermiş, gecesini gündüzüne katmış, çok yorulmuş ve hatta kendi sağlığına mal olmuş bir canımızı, güzel bir dostumuzu, bir arkadaşımızı ve başkanımızı kaybettik. Bugün onu hem anmak hem de yaşatmak için bu güzel atölyeyi açıyor, onu bir ömür boyu yaşatmak ve ismini bu yolda her zaman yaşatmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Cenabı Hak bir daha böylesi bir acıyı bizlere yaşatmasın. Gerçekten de hepimiz çok üzgünüz. Biz onu kalbimize, yüreğimize gömdük. Onu yolumuzda, inancımızda hep yaşatmaya devam edeceğiz. Ruhu şad, mekanı nur, devri daim olsun. Bu hepimizin de son acısı olsun. Bu mekanımız hem yolumuz hem de kurumumuz için hayırlı uğurlu olsun. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın burada yapacakları sanat etkinlikleriyle yolumuza hizmet edeceklerini düşünüyorum. Biz sevgili Tugay başkanımıza en yakışanı yaptık çünkü onun bütün çabası gençlerimizi bir araya getirmek ve bir arada tutmaktı.” dedi.

Dereli’nin konuşmasının ardından merhum Tugay Hurman’ın kızları ve ailesi atölyenin açılışını yaptı. Kırmızı kurdele kesen aile, daha sonra gökyüzüne beyaz güvercinler uçurdu. Ardından söz alan Hurman’ın en küçük kızı Elif, katılan herkese teşekkür ederek, kendisinin ve ailesinin yaşadığı sıkıntılı günleri ve babasız kutlayacağı ilk yaş gününü söylemesi üzerine herkesi duygulandırdı.

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