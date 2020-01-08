Dünya’nın en iyi öğretmenlerinden Dilek Livaneli Londra’da

Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında seçilen ilk Türk öğretmeni Dilek Livaneli, 17 Ocakta ‘Bir Dilek Yetmez-Başarı Öyküsünü Londra’da ilk defa toplum üyelerimizle paylaşacak.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Kuzey Londra’daki Double Tree by Hilton Hotel’de gerçekleşecek. İnternet üzerinden satışa çıkarılan ve tüm geliri ile Dilek Livaneli’nin öğretmen adaylarına yönelik geliştirdiği motivasyon eğitimleri ve canlı mentörlükleri için bağışlanacak olan etkinliğin biletleri kısa sürede bitti.

Etkinlik hakkında açıklama yapan İADD Başkanı Jale Özer şunları söyledi:

“İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Cumhuriyet’imizin yetiştirdiği genç bir köy öğretmeninin bu çok önemli başarı hikayesinin diğer öğretmen adaylarına örnek olması ve ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirecek Dilek öğretmenlerimizin çoğalması için bu projeyi çok önemsiyor ve destek veriyoruz.”

DİLEK LİVANELİ

2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleğinde Fark Yaratan Öğretmen seçilen Dilek Livaneli, “Türkiye’nin Rol Model Öğretmeni” ödülünü ve “En İyi Sosyal Sorumluluk” ödülünün sahibi olmuştur. Varkey Gems Vakfı Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi`nin belirlediği “Dünya’nın En iyi 50 öğretmeni” arasına seçilen ilk Türk Öğretmen olan Livaneli, Varkey Eğitim Elçisi seçilip, Global Teacher Prize Yarışmasını Türkiye’ye duyurmuş ve yüzlerce öğretmene canlı mentörlük yapmıştır.

Türkiye’yi temsil etme yolunda öğretmenlere yol gösteren Livaneli, Dubai’de düzenlenen Dünya Eğitim Sempozyumunda 3 yıl üst üste Türkiye’yi temsil etmiştir.

“Bir Dilek Yetmez” Projesi ile UNESCO’nun Sıra dışı Öğretmen Eğitimi listesinde yer alan başarılı eğitmen, kendi girişimleriyle bulduğu sponsorlarla 14 farklı şehir ve üniversitede on binden fazla öğretmen adayına gönüllü olarak motivasyon eğitimleri vermiştir.

Dört yıldır devam eden “Bir Dilek Yetmez” hareketini uzun yıllar sürdürüp Türkiye’nin 81 ilinde eğitim verme hedefine ulaşmak için sosyal yardım kampanyaları ve etkinlikler yapan Livaneli, maddi kaynaklar yaratıp onlarca köy okulu öğrencisine de burs sağlamıştır.

2019 Ocak ayında Avrupa Parlamentosu’na resmi konuşmacı olarak davet edilen Livanel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 757 delegenin oy birliği ile seçtiği Avrupa Parlamentosu Uluslararası Lider Kadın Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Avrupa Kadın Hakları Komisyonu tarafından Dünya’nın en ilham veren 8 kadınından biri seçilen Livaneli, Amerika’da Büyük Atatürk Gençlik Ödülü’ne, İngiltere’de Cumhuriyet Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Dilek Öğretmen’in biyografisi, meslek yaşantısı ve eğitime adanmışlığı belgesel film olarak çekilmiştir. Halen Londra’da iki yıllık eğitim bursu kazanıp Uluslararası Montessori Derneği’ne bağlı okullarda uygulamalı eğitim ve araştırmalarına devam etmekte, UNESCO’ya bağlı International School of London’da Türkçe Ana Dili öğretmeni olarak mesleğini devam ettirmektedir. Dilek Livaneli, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik Türkçe Dil destek programı geliştirip Londra’da kendi adını taşıyan bir drama atölyesi kurmuştur.