Serpil Ece Islington’da yılın tüccarı seçildi

Islington’un 2019 Yılı Pazar Tüccarları sonuçları, Chapel Pazar Festivali etkinliğinde açıklandı. Pazar tüccarlığı yapan Serpil Erce ve David Jackson, Islington’ın 2019 Yılı Pazar Tüccarı olarak seçildi.

Islington sakinleri tarafından yapılan oylamada Whitecross Sokak Pazarı’ndaki Sunny Olive Tree tezgahıyla hizmet veren Serpil Ece yılın tüccarı olmaya layık görüldü.

Ece’ye oy veren Pazar müşterilerinden Zane Moses, “Her gün taze malzemeler, farklı seçenekler ve çeşitli salataları tezgahında bulabilirsiniz. Süper dost canlısı insanlar.” diyor.

Oylama sonucu yılın tüccarı seçilen Serpil Ece, tezgah kirası kapsamında 150 poundluk indirim kazanırken, Zane Moses ise 50 poundluk bir hediye çekiyle istediği Pazar tezgahında alış veriş yapma hakkı kazandı.

Islington Belediyesi Kamu Koruma Müdürü Jan Hart şunları söyledi:

“Serpil ve Dave’i bu yılki yarışmayı kazandıkları için tebrik etmek istiyorum. Her ikisi de uzun süredir devam eden Islington tüccarlarıdır ve sattıkları kaliteli ürünler ve hizmetleri ile tanınmayı hak ediyorlar.

Geleneksel sokak pazarlarımız Islington’da, birçok insanın kaliteli mal satın almasını sağlayan önemli yerlerdir. Pazarlarımız uygun fiyatlı, yerel ve sosyal olmasını istiyoruz ve ilçedeki pek çok sakin ve işçinin favori tüccarlarına oy vererek kalite rekabeti artırmasından memnunuz. Bu Islington’ın pazarlarının birçok kişi tarafından değerlendiğini ve ziyaret edip alışveriş yapmak için harika yerler olduğunu kanıtlıyor.”

Islington’ın 2019 Yılı Pazar Tüccarı, Islington Konseyi tarafından beş ana konsey işletmesi olan pazardan biri olan – Camden Passage, Chapel Market, Exmouth Market, Whitecross Street ve Archway – ve ilçenin diğer birkaç yerinde doğrudan lisanslı tüccarlara açıktır.