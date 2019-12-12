İneklerine noel kazağı giydirdi

Süt besiciliği yapan Becky Houze, yaklaşan noel için ineklerine kazak hediye etti.

Jersey Adası’nda inekleriyle süt besiciliği yapan Becky Houze, yeni yıla girerken onları unutmadı.

İneklerine noel temalı kazak hediye eden Becky, kendisi de aynı desenden kazak giydi.

Üniversite mezunu Becky, 4 kuşaktır çiftçilik bir yapan ailenin üyesi.

Becky çiftliğinde yaptığı çalışmalarını ve hayvanlarla olan ilişkisini gösteren fotoğrafları Instagram’dan düzenli olarak paylaşıyor.

Becky, paylaşımlarıyla İngiliz medyasında da dikkatini çekiyor.