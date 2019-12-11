Londra Yardım Melekleri Başkanı Nurten Mehmet hayatını kaybetti

3 hours önce
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Londra Yardım Melekleri Başkanı Nurten Mehmet hayatını kaybetti.

Merhume Nurten Mehmet, Birleşik Krallık’ta kansere farkındalık ve kanserli hastalara yardım amaçlı kurulan Londra Yardım Melekleri Derneğinin başkanlığını yürütüyordu.

Gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerle bağış toplayan ve kanser hastaları için harcanmasında öncülük eden dernek hem İngiltere’de hem de Kıbrıs’ta pek çok hastaya yardım eli uzattı.

Bu gece sabaha karşı beyin kanaması geçiren Mehmet yaşamını yitirdi.

Nurten Mehmet’in acı haberi derneğin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Londra Yardım Meleklerine ait Facebook sayfasından Mehmet’in ölümyle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Kanatsız melek olup yeryüzünde gezen insanlar vardır .
Hani herkesin iyi olması için çabalayan , dilinden hayır duasını esirgemeyen, yüreği sevgi dolu , dilinden bal damlayan .

Biz bu akşam bir meleğimizi sonsuz yolculuğuna derin üzüntüler içerisinde uğurladık.

Değerli halkımız ; Londra Yardım Melekleri olarak Başkanımız , annemiz , ablamız Nurten Mehmet’i ansız kaybetmenin şokunda ve derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Meleğimizi dualarımızla sonsuz yolculuğuna uğurlamanın verdiği acıyla önce ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, Kanser Hastalarına Yardım amaçlı düzenleyeceğimiz etkinliklerimizin tümünü iptal ettiğimizi belirterek, meleğimizin mekanının cennet olmasını diliyoruz.

Melekler yoldaşın olsun kanatsız meleğimiz.

Sözün bittiği noktadayız…”

 

Nurten Mehmet’in cenaze işlemlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

Londra Gazete olarak merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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