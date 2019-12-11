Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü programında öğrencilerle bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle ilgili açıklama yaparken, “Boris Johnson’da biraz Türklük var” dedi. Erdoğan’ın sözleri öğrencileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi’nde Dünya İnsan Hakları Günü programında konuştu. Erdoğan, İngiltere Başkanı Boris Johnson’la ilgili “Biraz Türklük var” dedi.

“ÇOK AÇIK OYNUYOR”

Dünya liderleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ” Avrupa’da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. ‘Avrupa’da şu lider örnektir’ diyebilecek cesareti bulamıyorum. Trump’ı seversiniz sevmezsiniz, gizli ajandası yok. Putin de aynı şekilde, gizli ajandası yok. Birbirimize karşı açık ve net bir şekilde adımlarımızı atıyoruz. Boris Johnson’da biraz Türklük var ya bundan dolayı çok açık oynuyor” dedi.