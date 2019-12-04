Dostları Ahmet Sadi’yi unutmadı

Kıbrıslı Türk Ahmet Sadi vefatının 22. yılında dostları tarafından mezarı başında anıldı.

Sendikacı Ahmet Sadi’nin, bölünmüş ülkesinin yeniden birleştiğini göremeden, aramızdan ayrılışının 22nci yıldönümü idi. Bu vesileyle 30 Kasımda bir grup ilerici demokrat Kıbrıslı Türk ve Rum Londra’nın Montegue Road, Edmonton bölgesinde Ahmet Sadi’nin mezarının bulunduğu Tottrenham Park Mezarlığını ziyaret ettiler.

Bu ziyarette Ahmet Said ve merhum eşi Leman Sadi’nin mezarları yani sıra mücadele arkadaşları Hasan Raif ve Sedat Süleyman’ın da kabirleri ziyaret edildi. Ziyaretçiler mücadele arkadaşlarının mezarlarına zeytin ve defne dalları ile karanfiller bırakırken, onların Kıbrıs’ta Türk ve Rum toplumlarının bir arada ve barış içinde ve kardeşçe yaşamaları yolundaki mücadeleye katkılarını andılar.

Bu ziyaretle Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum barış ve yeniden birleşme mücadelecileri olarak, bugüne kadar kaybettikleri arkadaşlarının ortak yolunda “Bütün Kıbrıslıların birleşik bir Kıbrıs’ta, iki toplumlu, iki bölgeli, federal bir düzenlemede yaşayabilmeleri” yönünde katkılarını sürdürmeye söz verdiler.