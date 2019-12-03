Gaye Su Akyol’a Londra’da müzik ödülü

Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy’de ‘en iyi erkek oyuncu’ seçilmesinin ardından, müzik dünyasından da bir ödül haberi geldi. Gaye Su Akyol, Londra’da düzenlenen 11. Songlines Müzik Ödülleri’nde ‘en iyi sanatçı’ ödülünü aldı.

EN İYİ SANATÇI

Dünyanın en saygın müzik dergilerinden Songlines’ın bu yıl 11’incisini düzenlediği Songlines Müzik Ödülleri, 30 Kasım Cumartesi akşamı Londra’da yapılan törenle sahiplerini buldu. Organizasyonun ‘en iyi sanatçı’ kategorisinde Türkiye’den bir isim; Gaye Su Akyol ödül aldı.

MUTLULUK VE GURUR

Londra’daki törene katılarak ödülünü alan Akyol, sosyal medya aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: “Bu ödülü almak büyük mutluluk ve gurur. Ben yine de ‘övgünüzle övünmem, yerginizle yerinmem’ şiarıyla yaşamaya, üretmeye devam edeceğim. Birlikte nice maceralara: Çok anlamlı ve harika bir ödül. Teşekkür ederim!”

‘En iyi sanatçı’ kategorisinde Fatoumata Diawara, Amira Kheir ve Mariza ile yarışan Gaye Su Akyol, ödülü kucaklayan isim oldu.