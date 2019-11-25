Birleşik Krallık’ta yaşayan Mağusalılar dayanışma gecesinde bir araya geldi.

KKTC eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Derviş Eroğlu ve eşinin onur konuğu olarak katıldığı geceye, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Enfiled Belediye Meclisi üyeleri Ahmet Karahasan ve Ahmet Öykener’in yanı sıra pek çok davetli katıldı.

Kuzey Londra’daki Grand Palace Düğün Salonu’nda Pazar akşamı gerçekleşen geceyi, işadamları Hasan Gazi ve Tuncel Nalbantoğlu ile Dr. Teoman Sırrı tarafından organize edildi.

Usta tiyatro sanatçısı Osman Balıkçıoğlu’nun skeçleriyle kahkahaya doyan davetliler, müzisyen Naci Göçen, Özgür Canyurt ve Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu kurucusu Türkan Nalbantoğlu’nun şarkılarıyla müzik ziyafeti çekti.

EROĞLU ADA’DA BARIŞA İNANMIYOR

Gecenin onur konuğu olarak davet edilen ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen Derviş Eroğlu, Kıbrıs’ta devam eden barış görüşmelerini “Ada’da barış olmasını beklemek aptallık olur” ifadeleriyle yorumladı.

“İki komünist bir araya gelip anlaşma yapamıyorsa iyimser olmamak gerekir” diyerek eski Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Dimitris Hristofyas’ın dahi başaramadığı barış müzakerelerinin, Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis tarafından devam ettirildiğini dile getiren Eroğlu, bunun boş bir çaba olduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıs Türk toplumuna birlik ve beraberlik çağrısı yapan Eroğlu, “İngiltere Türk Dernekleri Konseyi kurulduğunda Başbakandım. Amacımız bu ülkede güçlü bir lobi oluşturmaktı. Ne yazık ki amacımıza ulaştığımız pek söylenemez” dedi.

Gecede Dr. Teoman Sırrı’ya sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi ve Mağusa’nın simgesi olan karga figürlü bir pasta kesildi.

Gecenin sonunda hediye çekilişi yapılırken, elde edilen tüm gelir Mağusa’da faaliyet gösteren Mağusa Gazi İlkokulu ve Canbulat İlkokuluna bağışlanacağı açıklandı.

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