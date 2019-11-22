Ata Demirer Londra’da hem güldürdü hem oynattı

Türkiye’nin ünlü komedyenlerinden Ata Demirer, müziği ve komediyi birlikte sahnelediği şovuyla Londra’da muhteşem bir performans sergiledi.

Ata Demirer Gazinosu aldı gösterisinde sanat müziği, pop, arabesk, halk müziği ve operaya türünde eserleri seslendiren başarılı komedyen, yaptığı esprilerle izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Yoğun katılımla gerçekleşen gösteri dün akşam (21 Ekim Perşembe) Londra’nın en önemli gösteri merkezlerinden biri olan Eventim Apollo’da sahne aldı.

Türkiye’nin usta müzisyenlerinden oluşan bir orkestra ile sahneye çıkan ata Demirer’e okudğu bazı şarkılarda dansçılar da eşlik etti.

Ünlü komedyen Demirer, Türkiye’nin belli dönemlerine damga vuran sanatçıları Tarkan, Ceylan, Bergen, Kibariye, Sezen Aksu ve Aleyna Tilki’ye yaptığı göndermelerle izleyenleri kahkahalara boğup, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy ve Zeki Müren taklitleriyle büyük alkış aldı.

İtalyanca opera okuyan Demirer, sonrasında Yunanistan ve Küba’dan eserler de okuyup, Türkçeleştirilen hallerini de seslendirdi.

Büyük coşkuyla izlenen gösteri iki bölümden oluştu ve yaklaşık iki saat sürdü. 7 müzisyen, iki dansçı, 1 maestro ve sahne arkasındaki ekibiyle Londra2yı adeta fetheden Ata Demirer, Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinden gelerek kendisini izleyen herkese teşekkür ederek gösterisini bitirdi.