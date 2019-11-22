Manchester’in ünlü parkında tecavüz dehşeti

Mesnes Park’ta yürüyüşe çıkan kadın akşam 21.30 gibi yanına yaklaşan 3 erkekle konuşmaya başladı. Adı açıklanmayan kadın, bir süre sohbet ettikten sonra parkın karanlık alanlarına doğru zorla çekildi.

3 erkekten birisi kadına tecavüz ederken diğer 2 erkek de onları izledi. Yaşadığı korkunç olayın ardından hemen durumu polise bildiren kadının tecavüz zanlıları kısa süre içerisinde gözaltına alındı ve ilk sorgularının ardından tutuklandı.

İngiltere Manchester Wigan’da bulunan Mesnes Parkı’nda gerçekleşen olay hakkında bilgi veren Manchester Polisi’nden Çavuş Sarah Bell, yoldan geçen polis memurlarına yapılan şikayetin ardından şüphelilerin kısa sürede gözaltına alındığını açıkladı.

Yalnız yürüyen bir kadının aşağılık bir saldırıya uğradığını kaydeden Bell, o saatte parkta olanların vereceği ifadelerin de önemli olduğunu kaydederek, halktan yardım beklediklerini kaydetti.

Bell, tecavüz zanlılarının 33, 25 ve 24 yaşlarında olduğunu ifade etti.

1878 yılında yapılan Mesnes Parkı, 30 dönüm arazi üzerine kuruludur. Wigan şehir merkezinin kuzey-batısında, Bridgeman Terrace ve Mesnes Park Terrace kavşağındaki ana girişi ile uzanır. Çim çimlerindeki resmi çiçek yataklarından, bir havuzdan, çocuk oyun alanlarından, mini golfden, spor alanlarından ve bir kafeden oluşmaktadır. Kısa bir süre önce Miras Piyango Fonu’ndan bir hibe aldıktan sonra multi-milyon poundluk bir restorasyon geçirmiştir.

Mesnes Parkı tarihçesi

Mesnes Parkı’nın içinde bulunduğu kara, geleneksel olarak manastır demesnes toprağının bir parçası olduğu için Mesnes olarak bilinirdi. Wigan Rektörü Malikanenin Lordu, Wigan Rectory Glebe Sitesinin bir parçasını kurdu. 1847 itibariyle, mevcut park sınırları içinde faaliyet gösteren iki kömür ocağı vardı.

1871’de Mesnes’in 6.5 hektarı (16 dönüm) Gramer Okulu ve halk parkı için Wigan Corporation’a satıldı. Satın alma, daha sonra Wigan Belediye Başkanı Nathaniel Eckersley tarafından yapıldı . 5.5 hektarlık bir arazi daha kiralandı ve 1880 yılına kadar faaliyete geçen Turner’s Colliery bölgesini kapsıyordu. 1877’de halka açık bir parkın tasarımı için bir yarışma düzenlendi. kim daha sonra işi denetleme sözleşmesini aldı.

Lancashire Yüksek Şerifi Nathaniel Eckersley, 1878 Ağustos’unda açılış törenini gerçekleştirdi.