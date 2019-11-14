Turkish Forum UK doğru beslenmeyi masaya yatırdı

Turkish Forum UK’in düzenlediği yemekli sohbet toplantısının konuğu Dr. Aydın Duygu oldu. Dr. Aydın Duygu amino asit analizi ile insanların ilerde yakalanabilecekleri pek çok hastalığı önceden tespit etmenin mümkün olduğunu anlattı.

“Sağlığın temeli beslenme, beslenmenin temeli amino asitler” konulu toplantıya, Prof Zeynep Osar Siva, Dr. Fikret Kaan Oran, Hackney Belediye Meclis üyesi Can Özsen, Emekli Büyükelçi Ahmet Rıfat Okçun ile çok sayıda konuk katıldı. Turkish Forum UK yöneticileri Başkan Sinan Ogün, Başkan Yardımcısı Nazif Akpınar, Yönetim Kurulu üyeleri Birol Yiğitcan, Bülent Ayger, Şeref Aygünoğlu, Kerem Yavuzarslan, İbrahim Tuncel ve Zeynep Dalkıran da toplantıda hazır bulundu.

Toplantı Turkish Forum UK’ başkanı Sinan Oğün’ün konuklara hitaben yaptığı hoş geldiniz konuşmasıyla başladı. Sinan Ogün Turkish Forum UK’in faaliyetleri hakkında konukları bilgilendirdi. Turkish Forum UK’in eğitim konusunda yaptığı çalışmalara değinen Sinan Ogün, Türk toplumunun eğitimde yaşadığı sorunlara değindi. Çocukların eğitimi ve gelişmeleri alanında dünya çapında yaptığı çalışmalarla bilinen, Oxford Üniversitesi’nden Prof. Edward Melhuish ile bir toplantı yaparak Türk çocuklarının eğitimi için neler yapabileceklerini konuştuklarını ve yeni yılın ilk aylarında geniş katılımlı bir konferans yapılması kararı aldıklarını söyledi. Başkan Oğün, konuklara tanıtarak sözü Dr. Aydın Duygu’ya bıraktı.

Dr. Aydın Duygu katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında öncelikle sağlığın önemine ve beslenmenin sağlıklı bir yaşam için gerekliliğine değindi. Dr. Duygu amino asitlerin beslenmenin temelini oluşturduğunu söyledi. Sunumunu şekillerle destekleyen Dr. Duygu, beslenme ile ilgili çok fazla genelleme yapıldığını, bu konuda çok dikkatli olmak gerektiğini söyledi. Beslenme ile ilgili genellemelerin insanı yanlışa yönlendirebileceğini söyleyen Dr. Duygu, nelerin nelerle yenebileceğini anlatırken, aslında birçok yiyeceğin lezzet uyumu ve annelerin tercihiyle kendi kombinasyonunu yaptığını, kuru fasulye ile pilavın buna iyi bir örnek olduğunu anlattı.

Dr. Duygu insan vücudunun yüzde altmış beşini oluşturan suyun ardından yüzde yirmi ile en büyük ikinci grubun proteinler olduğunu ve tüm proteinlerin amino asitler tarafından yapıldığını, dolayısıyla amino asitlerin insan sağlığı için çok büyük önem arz ettiğini belirtti. Bir insan vücudunda binlerce protein olduğunu ve bu proteinlerin yirmi amino asit tarafından üretildiğini, bu amino asitlerin dokuzunun yaşamsal önemde olduğunu söyleyen Dr. Aydın Duygu, amino asitlerin yalnızca yiyeceklerden alınabileceğini belirtti.

Amino asitler uygun miktarda alınmadığı sürece sağlıklı beslenmek ve sağlıklı olmak mümkün değildir diyen Dr. Aydın Duygu, amino asit analizi ile vücudun ihtiyacını ve ilerde oluşabilecek hastalık risklerini tespit etmenin mümkün olduğunu ve temel amacı hastalıkları oluşmadan önlemek veya oluşmuş hastalıkları henüz bulgu vermeden teşhis etmek olan “kişiye özgü tip” uygulamasının önünün açıldığını söyledi.

Dinleyicilerden gelen soruları da tek tek cevaplayan Dr. Aydın Duygu, konuşmasının sonunda katılımcılara ve toplantıyı düzenleyen Turkish Forum UK yöneticilerine teşekkür etti.