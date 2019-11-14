Polis köpeklerle müdahale edince eylemciler aslan getirdi

Irak’ta güvenlik güçlerinin köpek kullanarak protesto gösterilerine müdahale etmeye başlaması üzerine eylemciler harekete geçti. Eylemcilerden biri polisin hamlesine karşı sokaklarda aslanla gezmeye başladı.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor. Ekim ayında sokağa dökülen eylemciler, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen protestolarını sürdürüyor.

Polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda zaman zaman akıllara durgunluk veren olaylar da yaşanıyor. Sosyal medyada hızla yayılan ve Lebanon 24 internet sitesinin de yer verdiği bir iddiaya göre, Iraklı göstericiler polislerin köpekle müdahale etmeye başlaması üzerine harekete geçti.

Twitter’da paylaşılan videoda Babil’de bir gösterici, eylem alanına zincirle kontrol etmeye çalıştığı bir aslanla geldi. Aslanın üzerine bir de bayrak bağlayan gösterici, dükkanların önünden geçerken görülüyor.

BM’nin paylaştığı verilere göre Irak’ta 1 Ekim’de başlayan gösterilerde bugüne dek 300’ü aşkın insan hayatını kaybetti.