İşçi Partisi milletvekili adayı Feyal Clark Londra Gazete’yi ziyaret etti

İşçi Partisi’nin Enfield North adayı Feryal Clark, 4 Kasım Pazartesi günü Enfield meclis üyesi Mustafa Çetinkaya ile birlikte Londra Gazete’yi ziyaret etti.

Hackney Belediyesinin belediye başkan yardımcısı ve sağlık kabinesi üyesi olan Clark, 26 Ekim Cumartesi günü İşçi Partisi’nin Enfield North milletvekili adayı seçildi. Adaylığı kesinleştiği günden beri yoğun bir tempoyla seçim çalışmalarına başlayan Feryal Clark, Türkçe konuşan toplumun bir üyesi olarak parlamentoda yer almak istiyor.

Hackney Belediyesi uzun yıllardır çeşitli alanlarda görev alan Clark, 14 yıllık politika hayatını İngiliz parlamentosuna giren ilk Türkçe konuşan toplum üyesi sıfatıyla taçlandırmak istiyor.

12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimler öncesi önümüzdeki 5 haftalık seçim kampanyası dahilinde Londra Gazete’yi de ziyaret eden Clark, hem projeleri anlattı hem de sorularımızı yanıtladı.

Türkçe konuşan toplumun meclisteki gür sesi olmak, Enfield sakinlerinin sorunlarını gündeme getirmenin yanı sıra güncel ve ön görülen sıkıntılara çözümler bulma noktasında aktif çalışacağını ifade eden Clark, parti lideri Jeremy Corbyn’in vadettiği vergi artışı konusunu açıkladı.

VERGİLER ULTRA ZENGİLER İÇİN

Parlamentoda alınan erken seçim kararının ardından seçim politikalarını ve vaatlerini açıklayan siyasi partiler, en başarılı kampanyayla mecliste olabildiğince fazla sandalyeye sahip olmak istiyor.

Bir seçim vaadi olarak ultra zengin olarak tanımlanan ve nüfusun yaklaşık %5’i olduğu söylenen Corbyn, hükümet olmaları halinde bu kesim için gelir vergisinin artıracaklarını söylemişti. Pek çok seçmen tarafından tepkiyle karşılanan bu vaat hakkında Feryal Clark açıklama yaptı. Vergi artırımı vaadinin İşçi Partisinin rakipleri tarafından gündemden düşürülmeyen ve çarpıtılarak insanların kafasını karşıtıran bir hal aldığını ifade eden Clark, parti olarak eşit gelir dağılımını savunduklarını, milyarlarca pound bütçeli firma ve kişileri değil işçi statüsünde hayat mücadelesi veren ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanında yer aldıklarını belirtti.

Vergi artırımı konusunda başlatılan kara propagandalara karşı İşçi Partisi olarak planlanan vergi artışı hakkında bir hesap aracı geliştirdiklerini söyleyen Clark, bu hesap makinesine calculate.forlabour.com internet sitesi üzerinden erişilebileceğini söyledi.

80 BİN POUNDA KADAR ARTIŞ YOK

Geliştirilen hesap aracıyla herkesin kolayca yıllık geliri üzerinden ne kadar vergi ödemesi gerektiğini görebileceklerini belirten Feryal Clark, “Yılda 80 bin pound ve aşağısında maaş alan vatandaşlar yeni vergi sisteminden etkilenmeyecek. Öyle ki yeni sistemle nüfusun %5’i oluşturan kesimin vergileri artacak; bu da yılda 100 bin pounda kazanan bir kişinin ekstra bin pound ödeyeceği anlamına geliyor.” dedi.

İLK 100 GÜNDE İŞ ÇOK

Milletvekili adayı Feryal Clark, seçilmesi halinde ilk 100 günde yapacaklarını da anlattı. Bölge sakinlerini temsilen parlamentoda yer alacağını ve bu sebeple ilk iş olarak vatandaşların kolay ulaşabileceği bir iletişim ofisi açmayı planladığını ifade eden Clark, ülke çapında gün geçtikçe büyüyen sağlık sistemi sorununa karşı mücadele başlatacağını söyledi.

Muhafazakar Parti hükümetinin uyguladığı kemer sıkma politikaları ve para kesintileri sebebiyle her gün daha kötüye giden Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) Boris Johnson yönetiminin tekrar başa gelmesi halinde Amerikalı özel sağlık firmalarına devredilmesi ülkede çalkantı yarattı.

CHASE FARM’A EL ATACAK

Türkçe konuşan toplumun tedavi görmek için ilk tercih ettiği North Middlesex Hastanesinin artık yetmediğini, uygulanan kemer sıkma politikaları sebebiyle pek çok mahalle doktorunun ve acil bakım servislerinin kapatıldığını söyleyen Clark, başta Enfield’deki Chase Farm Hastanesinin acil bakım servisinin kapanmaması ve kapanan mahalle doktorlarının yeniden açılması için çalışmalar yürüteceğini dile getirdi.

POLİS KESİNTİSİNE KARŞI

Sokaklarda ölümle sonuçlanan suçların oranında büyük artışların yaşandığına da dikkat çeken Clark, Muhafazakar Parti yönetiminin halkı düşünmeden kesintiler uyguladığını, bunun sonucunda polise ayrılan bütçenin yetmediği, gençlik merkezlerinin kapandığını, belediyenin sosyal hizmetlerinin büyük oranda aksağını söyledi.

Clark, Muhafazakar Partinin zenginleri koruyan bir anlayışla ülke yönettiğini ifade ederek, nüfusun çoğunluğunu oluşturan ve asgari ücretle yaşam mücadelesi veren vatandaşların yanında yer alacağını dile getirdi.

SEÇMEN KAYDINIZI YAPTIRIN

12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimler için Türkçe konuşan toplumdan destek beleyen Clark, henüz seçmen kaydı yaptırmamış vatandaşlardan 26 Kasım tarihine kadar kaydolmaları istedi.

Seçmen kaydının kolay bir işlem olduğunu söyleyen Clark, kayıt yaptırmak için ulusal sigorta numarasının gerektiğini hatırlattı. Belediyelerin seçim kayıt ofislerinde yaptırılabilecek kayıtlar www. gov.uk/register-to-vote adresinden de yapılabiliyor.